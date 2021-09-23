Ухвалення закону про олігархів і бійка під Радою – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

Під ВР - мітинги, в парламенті - скандали / Колаж "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найрезонансніші новини четверга, 23 вересня.

Протягли

Верховна Рада 23 вересня проголосувала в другому читанні скандальний законопроєкт №5599, так званий "Закон про олігархів". Визначено, хто буде підпадати під такий статус, з'явиться реєстр олігархів і доведеться декларувати контакти з ними. Відповідний документ підтримали 279 народних депутатів.

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Без курйозних моментів не обійшлося. Депутати "Європейської солідарності" перервали засідання кричалкою про самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, намагаючись блокувати розгляд правок до законопроєкту.

Бійка під ВР

А в цей час під стінами парламенту проходив мітинг підприємців, які вимагали розглянути поправки до законопроєктів про діяльність ФОПів. У певний момент мітингувальники спробували прорватися до Верховної Ради, в результаті сталася сутичка з поліцією. Є постраждалі.

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На мітинг малих підприємців прийшли близько 400 осіб / Фото "Сьогодні"

Після замаху – під охорону

Служба безпеки України взяла під свою охорону першого помічника президента України Сергія Шефіра, на якого 22 вересня було скоєно замах. До того ж зазвичай жертви замахів переходять під захист Національної поліції і в окремих випадках Служби безпеки України.

За "жовтою" рискою

З четверга, 23 вересня, на всій території України встановлено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки. Це означає, що на масові заходи на одну особу має бути 4 кв.м вільної площі, в ресторанах не можна сидіти за столиком більш ніж 4 особам і кінотеатри мають бути заповнені на 50%.

Санкції для "Північного потоку – 2"

Палата представників Конгресу США схвалила поправки в оборонний бюджет США, якими передбачається введення санкцій проти газопроводу "Північний потік – 2". Глава НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко заявив, що Україна продовжить чинити тиск на Вашингтон, щоб санкцій було більше.