Україна відправить Литві колючий дріт через "міграційний терор" Лукашенка

Лукашенко вирішив помститися Литві за жорстку позицію і направив потоки біженців через білоруський кордон

Литовські військові монтують стіну з колючого дроту. Фото: REUTERS/Janis Laizans

Україна передасть Литві колючий дріт у зв'язку з посиленням її кордону з Білоруссю, оскільки Мінськ влаштував цій країні "міграційний терор".

Про це повідомив у Facebook міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, відповідне рішення про надання такої гуманітарної допомоги було прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

"Не пригадую, щоб гуманітарна допомога надавалася у вигляді… колючого дроту. Але реальність вимагає саме такої дружньої допомоги. Литва нині зіштовхнулася з безпрецедентною міграційною кризою. Олександр Лукашенко вирішив "помститися" Литві за жорстку позицію щодо себе… провокуючи потік біженців з країн Азії, Африки і Близького Сходу, які прагнуть прорватися в Литву з Білорусі", – написав Кулеба.

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Міністр розповів, що з 1 січня по 27 липня на литовсько-білоруському кордоні затримано 2839 нелегальних мігрантів, що у 35 разів перевищує минулорічний показник. У зв'язку з цим Литва взялася терміново зміцнювати кордон, але минулого тижня виявилося, що їй не вистачає колючого дроту.

"Конкретні обсяги опрацьовуємо нині дипломатичними каналами з литовською стороною, тому що є технічні нюанси. Символічно, що це сталося саме у першу річницю заснування Люблінського трикутника. Ми з Литвою союзники і друзі не на словах, а у реальних справах. Ми завжди стоятимемо поруч один з одним в успіхах і складних ситуаціях", – підкреслив глава МЗС України.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше Литва вже застерегла своїх громадян від поїздок до Білорусі. МЗС звернулося до громадян через інцидент з примусовою посадкою літака у Мінську.