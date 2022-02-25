Україна отримала боєприпаси від Польщі

Українським військовим надійшла допомога від Польщі / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна одержала військову допомогу від Польщі. Військові ЗСУ отримають додаткові боєприпаси.

Про це повідомляє Міноборони Польщі у Twitter.

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"Колонна з боєприпасами, яку ми передали Україні, вже дісталася наших сусідів. Ми підтримуємо українців, ми солідарні і рішуче виступаємо проти російської агресії" , – йдеться у повідомленні.

Допомога від Швеції

Також військово-технічну та гуманітарну допомогу надає Україні й Швеція. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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"Дякуємо пані прем'єр-міністрові Швеції за дієву підтримку. Будуємо антипутинську коаліцію разом!", – йдеться у повідомленні.

Ситуація в Україні

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