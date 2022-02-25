Україна отримала боєприпаси від Польщі

Українським військовим надійшла допомога від Польщі / Фото: Колаж: Сьогодні
Україна одержала військову допомогу від Польщі. Військові ЗСУ отримають додаткові боєприпаси.
Про це повідомляє Міноборони Польщі у Twitter.
"Колонна з боєприпасами, яку ми передали Україні, вже дісталася наших сусідів. Ми підтримуємо українців, ми солідарні і рішуче виступаємо проти російської агресії" , – йдеться у повідомленні.
Допомога від Швеції
Також військово-технічну та гуманітарну допомогу надає Україні й Швеція. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Дякуємо пані прем'єр-міністрові Швеції за дієву підтримку. Будуємо антипутинську коаліцію разом!", – йдеться у повідомленні.
Ситуація в Україні
- У Києві на Оболоні було чути стрілянину. Користувачі соцмереж опублікували відео.
- Окупанти завдали ракетного удару по військовій частині під Калинівкою, внаслідок чого поранення отримали троє людей.
- З 25 лютого "Укрзалізниця" скасовує приміські поїзди у Київському регіоні.
- На чернігівському напрямку українським військовим вдалося утримати оборону та відбити прорив російських військ.
- Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що російські війська намагаються прорватися до Києва.
- Противник завдав повітряний удар по підрозділах у районі міста Кропивницького, відзначено значну активність ворожих вертольотів у районах вище Вилкового та Тирасполя.
- У Києві вранці двічі оголошували повітряну загрозу. Працювали сирени. Громадян просили терміново піти у укриття.