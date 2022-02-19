Україна отримала від Канади партію військової допомоги – що передали (фото)

В Україну прибула партія зброї з Канади / Фото: Колаж: Сьогодні
Канада доправила в Україну військову допомогу. Серед оборонного озброєння є снайперські та автоматичні гвинтівки.
Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у Twitter.
"Сьогодні ми отримали військову допомогу у вигляді снайперських та автоматичних гвинтівок, кулеметів з оптичними засобами прицілювання, пістолетів, приладів нічного бачення та військового спорядження", — розповів Резніков.
Фото: Твіттер / Олексій Резніков
Фото: Твіттер / Олексій Резніков
Хто допомагає Україні зброєю
- 13 лютого Литва відправила Україні партію зенітно-ракетних комплексів Stinger.
- 11 лютого стало відомо, що зі Сполучених Штатів Америки до України вирушив літак, який доправить гуманітарний вантаж. Зокрема, протитанкові ракетні комплекси Javelin.
- 9 лютого до аеропорту "Бориспіль" прибув літак із військовою допомогою з Великої Британії. Літак привіз військовий вантаж та обладнання для сил територіальної оборони Збройних Сил України. Також там є бронежилети, каски та інший вантаж.
- Крім того, цього ж дня до Києва прилетів 9-й літак із військовою допомогою із США . В аеропорт "Бориспіль" прибуло понад 80 тонн озброєння.
- 2 лютого уряд Польщі схвалив надання військової підтримки Україні. Україні нададуть найсучасніше польське обладнання – переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun та боєприпаси. Крім того, у разі погіршення ситуації Польща готова приймати поранених та евакуювати мирне населення.
- Крім того, в Україні 3 лютого приземлився вже сьомий літак з військовою допомогою від США . Загалом нашій країні вже передано 500 тонн боєприпасів.
- Також Україна отримає гелікоптери, які раніше використовувалися афганськими чиновниками для втечі до сусідніх країн. ЗСУ очікують отримати від США шість нових вертольотів – п'ять Мі-17В5 та один Мі-8МТВ.
- Крім того, за результатами переговорів Україна уклала новий союз із Великою Британією та Польщею. Польський аналітик Лукаш Адамський вважає, що цей Союз допоможе у боротьбі проти російської агресії.