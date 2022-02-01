Україна отримала від Польщі близько 280 тонн гуманітарної допомоги (фото, відео)

Допомога прибула в Україну 1 лютого/Колаж: "Сьогодні"
У вівторок, 1 лютого, польські рятувальники доставили в Київ близько 280 тонн гуманітарної допомоги. Серед вантажів — засоби для боротьби з коронавірусом і медобладнання.
Про це повідомляє ДСНС України.
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Гуманітарна допомога була передана Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Вона буде використана для потреб українців.
Колона з 29 вантажівок з гуманітарною допомогою від Польщі перетнула кордон у пункті пропуску "Дорогуськ – Ягодин" вранці 31 січня. Територією України її супроводжували співробітники ДСНС.
Україна отримала гуманітарну допомогу від Польщі/Фото: ДСНС України
Військова допомога Україні
- Чехія готова відправити в Україну своїх військових, якщо буде запит про допомогу. Чехія, як і Україна, має досвід іноземного гніту, тому країна не залишить союзників наодинці з російською агресією.
- Інші країни готові допомогти Україні озброєнням. Наприклад, Нідерланди виявили бажання відправити радари та протитанкове обладнання. Своїх військових вони посилати не збираються.
- 21 та 22 січня США доставили Києву 170 тонн зброї та боєприпасів. 26 січня в аеропорт "Бориспіль" прибула військова допомога із США. Штати передали Україні 300 протитанкових ракетних комплексів "Джавелін". 28 січня Штати передали Україні 81 тонну боєприпасів різного калібру. Пакет оборонної допомоги Збройним силам України на суму 200 мільйонів доларів схвалив президент США Джо Байден у грудні. 31 січня у Київ прибув п'ятий літак із черговою партією військової допомоги від Сполучених Штатів Америки.