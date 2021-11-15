Україна отримала від США нову партію оборонної допомоги

США надали Україні чергову допомогу/Колаж: Сьогодні

До України надійшла четверта партія оборонної допомоги зі Сполучених Штатів Америки. Цього разу країна отримала близько 80 тонн боєприпасів.

Про це повідомляє посольство США в Україні.

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Допомога від США

"Сьогодні Україна отримала зі Сполучених Штатів приблизно 80 тисяч кілограмів боєприпасів. Це було четверте постачання Сполученими Штатами в рамках додаткової безпекової допомоги в розмірі 60 мільйонів доларів США, яку президент Байден направив до України в серпні", — йдеться у повідомленні.

Відданість США

У посольстві зазначили, що така допомога демонструє відданість Сполучених Штатів успіху стабільної, демократичної та вільної України. А також нагадали, що з 2014 року США надали Україні допомоги у сфері безпеки на понад 2,5 мільярда доларів.

США попередили Євросоюз, що Росія може напасти на Україну

США продовжують висловлювати занепокоєння стосовно скупчення російських військ на східних кордонах України. На думку Вашингтону, Москва може піти на вторгнення до України. Саме таке попередження одержав Європейський Союз від своїх американських партнерів.

Оцінки Вашингтона ґрунтуються на інформації, яку має американська сторона, але яка поки що не передана Євросоюзу. Ця інформація підкріплена загальнодоступними доказами.

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Агентство Bloomberg звернулося за коментарями до адміністрації президента США Джо Байдена, проте поки що їх не отримало.

Є інформацію, що Росія поки не має наміру розпочинати війну з Україною, але хоче показати, що готова застосувати силу у разі такої необхідності.