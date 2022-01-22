Україна допоможе НАТО написати стратегію до 2030 року, а США озвучили пакет санкцій проти Росії – головні новини за ніч

НАТО розпочинає пряму підготовку Стратегічної концепції, а американські санкції торкнуться і газопроводу "Північний потік – 2"/Колаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" зібрав найважливіші та цікаві новини, які ви могли пропустити, доки спали.

Британія хоче створити потрійний Союз із Польщею та Україною

Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс розглядає можливість створення тристороннього союзу між Британією, Польщею та Україною. Інформацію про це розмістила Рада з геостратегії Британії у своєму Twitter. В опублікованому твіті представлена геополітична карта, на якій сформовано потрійну вісь між Лондоном, Варшавою та Києвом. В якості ворожих територій позначені Російська Федерація та Білорусь.

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Британія розвиває нові тристоронні зв'язки з Польщею та Україною. Колаж "Сьогодні"

Україна допоможе НАТО написати стратегію до 2030 року

Північноатлантичний альянс запросив Україну разом із іншими партнерами приєднатися до формування Стратегічної концепції НАТО-2030. Про це розповіла віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина, коментуючи підсумки візиту до Брюсселя, повідомляє сайт Кабміну.

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Генерал розвідки видав військовий секрет Путіна

Україна знову припускається помилки, як і в 2014 році, коли влада не вірила, що Росія почне анексію Криму. Про це заявив в ефірі програми "Свобода слова із Савіком Шустером" на телеканалі "Україна 24" екс-начальник Головного управління розвідки Міноборони України (2016–2020) Василь Бурба.

"Я слухаю виступ президента, який каже: "Наступу не буде. Наступ не передбачається" і в мене виникає підозра... Адже президент отримує інформацію не тільки від спецслужб інших держав світу, НАТО, але й отримує від нас. І вона тотожна – вона говорить про те, що є плани, наміри ворога напасти на наше держава", – розповів він.

/ Фото: Колаж: Сьогодні

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США озвучили пакет санкцій проти Росії

Голова міжнародного комітету Палати представників Конгресу США Грегорі Мікс вніс законопроект про санкції проти промисловості, економіки та керівництва Росії. Проект закону про нові обмеження внесено "на випадок подальшого вторгнення чи підриву українського суверенітету", повідомляє прес-служба Палати представників Конгресу США.