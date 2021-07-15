Україна наближається до нового рекорду з вакцинації. Скільки щеплень зробили

Вчора щеплення отримали майже 110 тисяч українців – як проходить вакцинація у країні

В Україні за останню добу, 15 липня, зробили 108 759 щеплень проти коронавірусної хвороби. Це на сім тисяч більше, ніж добу тому.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Вчора одну дозу отримали 61 580 людей, повністю імунізовані 47 179 людей. Протягом доби працювали 674 мобільні бригади, 1538 пунктів щеплення і 45 центрів вакцинації.

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З початку кампанії вакцинували 2 476 634 українці, з них повністю імунізовані 1 305 882 особи. Усього зробили 3 782 514 щеплень.

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Станом на 14 липня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалася 804 621 людина.

Нагадаємо, у центрах масової вакцинації будуть робити щеплення препаратом від Pfizer.

Крім того, у схваленій в Україні вакцини знайшли смертельний побічний ефект.