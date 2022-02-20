Україна викрила "темник" Кремля, як ЗМІ "правильно" писати про ситуацію на Донбасі

ЗМІ РФ дають лише ту інформацію, яка вигідна їм/Фото: колаж: "Сьогодні"

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки викрив "темник" РФ, яким керуються ЗМІ країни-агресорки для викривлення картини подій на Донбасі.

Про це йдеться на каналі Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Telegram.

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"Центр отримав "республіканський темник" про те, як російській пропаганді "правильно" розповідати про депортацію українців з окупованих територій і як висвітлювати "свавілля" українських військових", — йдеться в повідомленні.

У "пораднику" виділили головні моменти, як РФ маніпулює ситуацією. Так, згідно з "рекомендаціями" Кремля, російська пропаганда має представляти евакуацію вимушеною мірою для безпеки населення "республіки" в умовах "нападу" української армії. Депортацію українців проросійські ЗМІ називають допомогою від "братської Росії".

Крім того, поширюють інформацію, що нібито лікарні "готуються приймати військово поранених". Є й маніпуляції про те, що в "захопленій Збройними силами Авдіївці" пропадали безвісти люди.

Також пропаганда РФ розповсюджує брехню про примусову мобілізацію як "бажання захищати Донбас, свободу" та всіх "російських людей". Сепаратистів проросійські медіа називають героями "ДНР". Російська пропаганда поширює заклики до "патріотизму", який представляє як "фундамент, на якому має будуватися позиція жителів республіки".

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