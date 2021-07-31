Україна зробить все, щоб "Північний потік – 2" не зміг запрацювати – Вітренко

Газопровід можна зупинити, якщо Київ доведе, що Путін і "Газпром" контролюють як видобуток, так і транспортування газу

Україна намагається, щоб газопровід не був сертифікований. Фото: колаж "Сьогодні"

Україна не зможе запобігти завершенню будівництва російського газопроводу "Північний потік – 2". Однак Київ має намір зробити все можливе, щоб газопровід не був сертифікований та не зміг запрцювати.

Про це заявив глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Програна битва, але не програна війна. І наша "війна" проти "Північного потоку – 2" продовжується. Битва, яка програна, це, скоріш за все, так виглядає, це безпосереднє будівництво "Північного потоку – 2", що він буде добудований. На жаль, це будівництво було відновлене у січні цього року. І відповідно, знову ж таки, на жаль, це будівництво найближчим часом буде закінчене", – сказав Вітренко.

При цьому він уточнив, що Україна продовжує боротися, щоб цей газопровід не запрацював. Ключ для цього, вважає Вітренко, унеможливити його комерційну експлуатацію.

"Бо для України важливо не те, щоб, умовно кажучи, була ця труба чи не було цієї труби, а важливо, щоб по ній не йшов газ в обхід України. І нам потрібно зробити так, щоб цей газ через цю трубу не йшов", – пояснив він.

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За словами Вітренка, Україна намагається, щоб газопровід не був сертифікований. Це можливо зробити, якщо довести, що компанія-оператор труби контролюється "Газпромом" і президентом РФ Володимиром Путіним. А законодавство ЄС забороняє одній особі або групі осіб контролювати і видобуток, і транспортування газу.

"І це записано навіть у цій спільній заяві США і Німеччини. Вони кажуть, що вони зроблять все для того, щоб європейське законодавство, зокрема Третій енергопакет, був застосований і щодо букви закону, і щодо духу закону", – додав глава "Нафтогазу".

Раніше ми повідомляли, що у кінці липня США і Німеччина досягли угоди про запуск "Північного потоку – 2". Ці домовленості не влаштували Україну та Польщу.

Також нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель зателефонувала Путінустосовно "Північного потоку – 2", України та інших двосторонніх питань.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: