Україна є відправною точкою для майбутнього західного світу — ексдиректор Держдепу США

Кірон Скіннер звернулася до учасників першої молодіжної зустрічі Київського Безпекового Форуму "Захід-Схід, Північ-Південь"

Україна є відправною точкою для майбутнього західного світу. Країна також може стати лідером в Європі на шляху до свободи. Про це заявила директорка з політичного планування Державного Департаменту США в 2018-19 роках Кірон Скіннер під час звернення до учасників першої молодіжної зустрічі Київського безпекового форуму "Захід-Схід, Північ-Південь", заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

Росія підриває здатність України бути суверенною, незалежною державою, таким чином ваша країна є відправною точкою для майбутнього західного світу. Це означає, що США, НАТО та інші народи і нації, які люблять свободу, повинні підтримувати Україну, — зазначила Скіннер.

За її словами, Україна повинна бути єдиною, незалежною, демократичною і вільною від зовнішнього втручання. Крім того, вона висловилася за глибшу інтеграцію України із західними інститутами і надання Україні більшою оборонної допомоги від США.

Таким чином Україна змогла б стати лідером в Європі на цьому шляху до свободи. Ми знаємо, що Україна може зіграти цю дуже центральну роль, — підкреслила Кірон Скіннер.

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Також дипломат додала, що авторитаризм в світі почав розглядатися як реальна політична та економічна альтернатива в державах, які вже були на шляху до демократичного врядування.

Сьогодні відчувається глобальний дефіцит свободи, якого мало хто очікував лише кілька десятиліть тому, коли у всьому світі відбувалися "кольорові революції" та встановлювалися демократичні режими, — підсумувала Скіннер.

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