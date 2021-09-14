Українцям пропонують "віртуальні тести" перед вакцинацією. Що кажуть у МОЗ

В Україні триває вакцинація проти коронавірусу. Колаж "Сьогодні"

Перед вакцинацією проти коронавірусу українцям пропонують зробити тести, щоб визначити кількість антитіл. Однак погоджуватися на це не варто, кажуть у МОЗ.

Про це розповів головний санлікар Ігор Кузін в інтерв'ю LIGA.net.

За словами Кузіна, МОЗ не давав жодних вказівок проводити додаткові тестування.

"Ми часто зустрічаємося з тим, що люди хочуть спочатку зробити якийсь віртуальний тест, подивитися, скільки у них антитіл, і лише після того вже проводити вакцинацію. Не треба цього робити", – сказав він.

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Санлікар наголосив, що такі пропозиції – тільки спосіб заробити гроші нечесним шляхом.

"Усе, що вам пропонується у вигляді додаткових тестів перед вакцинацією, – це або вимагання коштів, або намагання чиєсь нечесним шляхом заробити додатково", – пояснив чиновник.

Як захиститися від ковіду?

За даними МОЗ, кращий спосіб – вакцинація. Щеплення знижують ризик госпіталізації і важкого перебігу хвороби в 15 разів.

За останні три місяці тільки 0,7% людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, були щеплені двома дозами вакцини. І лише 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані.