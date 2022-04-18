Українцям скоротили кількість вихідних на травневі

Цього року вихідні скоротять / Фото: Колаж: Сьогодні

У зв'язку з воєнним станом в Україні у 2022 році скасовано додаткові вихідні на Великдень та травневі свята. Про це повідомила Держслужба праці.

Робочими днями будуть 25 квітня, 2 травня та 9 травня. Вони будуть оплачуватись у звичайному порядку.

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Цього року скасовано додатковий вихідний день на другий день Великодня, а саме: 25 квітня буде звичайним робочим днем.

Не буде і вихідного на 2 травня, а також на 9 травня, що цього року випав на понеділок.

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Відповідно до статті 6 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" встановлено інші правила на період воєнного стану.

Тому 25 квітня, 2 та 9 травня будуть звичайними робочими днями, і робота в ці дні оплачуватиметься у звичайному порядку.