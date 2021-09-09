Українців поділять на зелених і жовтих. Що потрібно знати про внутрішній сертифікаті вакцинації

В Україні з'являться COVID-сертифікати в двох кольорах. Колаж: "Сьогодні"

МОЗ планує ввести в Україні зелений і жовтий сертифікати вакцинації від COVID-19. Перший буде доступним для громадян, які пройшли повний курс вакцинації, а другий – буде видаватися після першої дози.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Зелений сертифікат буде видаватися після двох доз щеплень від COVID-19, тобто людина повністю вакцинована. Термін дії 1 рік з моменту завершення курсу щеплення.

Жовтий сертифікат – після першої дози щеплення. Людина може користуватися тими ж послугами, що і при зеленому сертифікаті. Відвідувати, наприклад, громадські заклади харчування або спортивний заклад, але строк дії жовтого сертифіката – це, по суті, час між двома щепленнями, 21-28 днів.

Кузін зазначив, що головна різниця між сертифікатами – строк дії. При наявності і зеленого, і жовтого COVID-сертифікатів будуть надаватися привілеї під час посилення карантину, наприклад, на вільне відвідування спортзалів і ресторанів.

Яка інформація міститься в COVID-сертифікаті

Згідно з постановою Кабміну, сертифікат міститиме в собі таку інформацію:

прізвище, ім'я власника українською мовою;

дату народження власника;

унікальний номер сертифіката;

кінцеву дату терміну дії сертифіката;

дані про повний курс вакцинації від COVID-19;

інформацію про факт одужання від COVID-19 і / або про тестування на COVID-19.

Первые фото COVID-сертификатов в "Дії". Фото: Роман Грищук / Фото: Facebook

Скільки діє COVID-сертифікат

Документ слід буде міняти раз на пів року – це стосується і внутрішнього, і міжнародного сертифікату.

"Внутрішній сертифікат поки видається на пів року. Через пів року треба буде відмовитися від нього і завантажити новий. Отже, і міжнародний, і внутрішній сертифікати будуть видаватися на 1 рік з моменту завершення курсу щеплення", – сказав головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Перші фото COVID-сертифікатів в "Дії". Фото: Роман Грищук / Фото: Facebook

Нагадаємо, що український журналіст перебуваючи на території Франції, перевірив, чи працює міжнародний сертифікат в додатку "Дія".

Також нагадаємо, що в Італії чоловікові виписали великий штраф за обід в піцерії без COVID-паспорта.