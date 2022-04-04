Українців закликали не користуватися російською програмою "Zello"

Щоб убезпечити себе, уникайте користування "Zello". Фото: колаж "Сьогодні"

Російські програмісти створили "Zello", або так зване соціальне радіо, яке набуло широкого поширення через можливість одночасної передачі голосових повідомлень велику кількість людей. Щоб убезпечити себе, уникайте користування "Zello".

Про це повідомив СтратКом ЗСУ.

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Донедавна українці вважали "Zello" досить безпечним. Разом з тим, спецслужбами нашої країни отримано незаперечні докази того, що російським окупантам вдалось отримати та накопичити значні обсяги актуальною технічної інформації про користувачів додатку, що дозволило їм ідентифікувати користувачів зазначеного сервісу.

Завдяки такій ідентифікації додаток "Zello" став один з каналів отримання розвідувальної інформації російськими спецслужбами.

"Щоб убезпечити себе, уникайте користування "Zello". Пам'ятайте: "Zello" підконтрольно ворогові та використовується для пошуку та боротьби з українськими патріотами!" – зазначили у відомстві.

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Українців закликали видалити російські програми

Українців закликають видалити російські програми зі своїх гаджетів через напад РФ на Україну. Про це повідомив заступник мера Києва з питань здійснення самоврядних повноважень у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Петро Оленич у своєму каналі у Telegram.

Він підкреслив, що через ці програми можлива передача персональних даних ворогові.

"Це такі програми як Yandex, Kasperskiy, Mail.ru, VK, Rambler, Однокласники та інші. Також якщо забули, то видаліть усі свої поштові акаунти в домені .ru", — заявив він.