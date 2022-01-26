Українців із COVID-19 лікуватимуть "Молнупіравіром". Все, що потрібно знати про препарат

У країні скоро використовуватимуть таблетки від коронавірусу "Молнупіравір" / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні з'являться таблетки від коронавірусу. Міністерство охорони здоров'я зареєструвало для екстреного застосування препарат "Молнупіравір".

Сайт "Сьогодні" зібрав усе, що відомо про таблетки.

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Що таке "Молнупіравір"?

"Молнупіравір" – це препарат прямої дії, який блокує фермент, необхідний вірусу для відтворення генетичного коду, запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик тяжкого перебігу хвороби. Препарат – це таблетки, тому немає особливих вимог до зберігання і його зручно приймати.

Спочатку пігулки були розроблені як засіб проти грипу, але клінічні випробування показали, що ліки знижують ризик госпіталізації та смерті при коронавірусі.

Для кого призначено препарат?

"Молнупіравір" насамперед призначатимуть пацієнтам, які мають хоча б один із таких факторів ризику:

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зайва вага;

вік понад 60 років;

цукровий діабет;

хвороби серця.

Коли буде в Україні?

"Ми почали готуватися до чергової хвилі ковіду завчасно. Тому ще минулого року розпочали переговори щодо закупівлі 300 тис. курсів препарату "Молнупіравір", – зазначив перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комарида.

Наразі МОЗ завершило реєстрацію препарату, тому очікуємо його постачання найближчим часом.

Хто виробник?

"Молнупіравір" – розробка американської фармацевтичної корпорації Merck у партнерстві з компанією Ridgeback Biotherapeutics.

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Чи ефективний препарат?

У дослідженнях "Молнупіравіру" брали участь 775 пацієнтів, у яких було діагностовано COVID-19. Їхні результати виявилися такими:

було госпіталізовано 7,3% учасників дослідження, які отримали ліки;

учасників дослідження, які отримали ліки; при цьому з тих, хто отримав плацебо (таблетку-пустушку), у лікарні опинилися 14,1% пацієнтів;

пацієнтів; у групі пацієнтів, які отримали "Молнупіравір", ніхто не помер, проте від наслідків коронавірусу пізніше померли вісім пацієнтів, яким дали плацебо.

У листопаді 2021 року сам виробник визнав, що таблетки не настільки ефективні, як сподівалися спочатку. Але на початку січня виробник Merck заявляв, що їхній препарат ефективний і для лікування захворювання, викликаного новим штамом омікрон.

Які країни ще схвалили ліки?

Британська влада вперше у світі схвалила до застосування таблетку, призначену для боротьби з наслідками коронавірусу.

Крім цього, США та ЄС також зареєстрували цей препарат для використання.

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