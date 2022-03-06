Українці мають план управління країною навіть на випадок убивства Зеленського – Блінкен

Блінкен в ефірі знову видав секрети / Колаж "Сьогодні"

Влада США розглядає безліч сценаріїв розвитку подій в Україні, яка ось уже 11 днів зі зброєю бореться за свою незалежність. Наразі в американських ЗМІ обговорюють варіант... загибелі президента України, Головнокомандувача Володимира Зеленського.

Про це повідомляє американський телеканал Fox News.

Реклама

Що відомо

Телеканал передає, що під час недільного ефіру у програмі CBS "Face the Nation" Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що є готовий план на випадок убивства президента Володимира Зеленського.

"Українська влада має плани, про які я не говоритиму або вдаватимусь у будь-які подробиці, щоб переконатися, що існує те, що ми б назвали наступністю уряду, так чи інакше. І дозвольте мені зупинитися на цьому", – заявив Блінкен.

Блінкен додав, що лідерство Зеленського після вторгнення Росії в Україну 24 лютого є "чудовим". "Лідерство, яке продемонстрував президент Зеленський, продемонстрував увесь уряд, чудово. Вони були втіленням цього надзвичайно хороброго українського народу", – сказав Блінкен.

Реклама

Обстановка