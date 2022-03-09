"Українці, ми вас любимо": окупанти покинули техніку та залишили записки

Окупанти залишили техніку та лист для ЗСУ / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти продовжують відмовлятися воювати проти України, кидають свою військову техніку і тікають назад до РФ або ж здаються у полон нашим захисникам. Цього разу військові РФ ще й залишили записку для ЗСУ про те, що не хочуть воювати.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

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"Асвабадітелі" нашої землі знову розбиті, втратили боєздатність, морально-психологічний стан не дозволяє виконувати подальші завдання. Всі руські солдати та офіцери, які повтікали по лісах, тепер читають наші листівки, як правильно здатись в полон", – написали у повідомленні.

Фото: Оперативне командування "Північ"

Військові показали фото техніки, яку залишили окупанти. Всередині неї знайшли лист для наших захисників. Вони написали: "Вибачте, українці! Ми теж проти війни. Ми вас любимо!".

Фото: Оперативне командування "Північ"

Фото: Оперативне командування "Північ"

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