Українці повертаються з-за кордону, захищати країну

Українці постійно йдуть до військкоматів / Колаж "Сьогодні"
Зі штабів територіальної оборони надходить інформація про збільшення кількості бажаючих взяти участь у захисті України від російського агресора, який віроломно напав на нашу країну у ніч на 24 лютого. Приходять українці різного віку, у тому числі ті, що пройшли війну в Афганістані.
На захист Батьківщини
"Сьогодні в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки збільшились черги охочих захищати свою країну від ворога! Серед тих хто прийшов чимало чоловіків з бойовим досвідом, зокрема й воїнів-афганців. Дехто з хлопців днями повернулись з-за кордону, щоб боронити свій край, як то чернівчанин Віктор. Каже не міг вчинити інакше, адже в країні війна і її треба захистити. Благословити воїнів прийшли священнослужителі. Дякуємо буковинцям за мужність та патріотизм та закликаємо звертатись всіх, хто готовий боронити свій дім, край, Батьківщину!", – передає телеканал "Україна 24".
У Києві також спостерігаються черги до районних штабів територіальної оборони.
Обстановка
- Великі міста України готуються захищати свої населені пункти від російських солдатів.
- Навіть беззбройні українці намагаються зупинити навалу "братської чуми". У мережі з'явилося відео, як чоловік власноруч намагається зупинити колону із десятка російських танків.
- А в районі Кримського перешийка інженер батальйону морської піхоти ціною власного життя зупинив ворожі танки. Матрос Скакун Віталій Володимирович загинув під час вибуху Генічного автомобільного мосту. Своєю жертвою він уповільнив поступ супротивника вглиб України.
- Мобільний додаток "Дія" запускає оновлену послугу – "Повернись живим". Відтепер гроші з "єПідтримки" можна витратити на допомогу Української армії.