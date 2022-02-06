Українські моряки ризикнули власним життям та врятували з води кувейтських рибалок (відео)

Моряки почули крики про допомогу та побачили трьох людей. Колаж "Сьогодні"

Українські моряки ризикнули власним життям задля порятунку рибалок біля берегів Кувейту. Їхній баркас перекинувся і люди кілька годин кликали на допомогу у холодній воді та під шквальним вітром. Подробиці людяного вчинку ексклюзивно розповів капітан корабля Костянтин Соболевський.

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Торгове судно "Афіна" з українськими моряками виконувало звичайний рейс з Об'єднаних Арабських Еміратів, що йшли Перською затокою. Через вітер і негоду поспішали, щоб доставити вантаж рано-вранці. Раптом у регіональних водах Кувейту помітили людей у воді. І одразу покликали капітана.

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"Побачив, що це схоже на перевернутий баркас, на ньому були люди, махали руками, зрозумів, що їм терміново потрібна допомога", – розповів капітан судна Athena Костянтин Соболевський.

Він розповів, що діяв за правилами, повідомив свою судноплавну компанію. Потім наказав розпочати рятувальну операцію, яка тривала близько години. Згодом виявилося – постраждалі моряки перебували у воді вже близько 6 години.

"Доводилося маневрувати так, щоб не навалитися на шлюпку, почали по одному витягувати людей, молодій людині було найгірше", – сказав капітан судна Athena Костянтин Соболевський.

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Екіпаж Athena провів рятувальну операцію, з води дістали всіх постраждалих, надали їм медичну допомогу, нагодували та зігріли. Врятовані рибалки розповіли, що тоді ще були у шоковому стані, тому й подякувати як слід не змогли. Пізніше капітана та його команду викликали в Управління портів Кувейту, де вони були нагороджені грамотами та вітрильником.

Порятунок на воді – це завжди небезпечний, кажуть фахівці. І українські моряки як справжні професіонали роблять це всіляко, ризикуючи власними життями.

"Багато хто не так завзято кидається рятувати людей, у зв'язку з міграційною кризою біженців, розвитком піратства. Пам'ятайте мультфільм про Врунгеля, коли вони подали сигнал, а виявилося, що це пірати", – сказав керівник проектів БО "Асоль" Андрій Шевченко.

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Але Костянтин Соболевський запевняє – чітко оцінив ситуацію. І радіє, що опинився у потрібному місці, у потрібний час.

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