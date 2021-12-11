Українські села без зв'язку. Чому уряд підвищив ренту мобільним операторам? (відео)

Новий сесійний тиждень депутати розпочнуть із розгляду постанов про скасування податкових змін. Колаж "Сьогодні"

У пошуках зв'язку. У це важко повірити мешканцям мегаполісів, але в деяких українських селах, щоб поговорити по телефону, треба дертися на горище чи ловити сигнал посеред міста. Мобільні оператори ще два роки тому пообіцяли розширити мережу, чиновники ж зголосилися не тиснути на зв'язківців новими податками. Але обіцянку порушили. Чи буде у нас якісний зв'язок і за що доведеться доплатити, дізнавалася Ірина Щербак.

Деталі

"Людина мене чує, а я її не чую, доводиться передзвонювати. Іноді буває терміново треба, ось цієї хвилини і зараз – не можна додзвонитися", – розповідає мешканка Старого Надія Лиманчук.

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Щоб Надія Антонівна та тисячі мешканців селищ по всій країні могли без перебоїв спілкуватися телефоном, мобільні оператори домовилися з державою та взялися за свої гроші будувати мережі. А уряд погодився не збільшувати податків. Але незважаючи на обіцяне, у скандальному законопроєкті 5600 влада підвищує ренту за користування радіочастотами для мобільних операторів. А це означає – компанії менше вкладуть гроші у розвиток.

"На суму індексації можна було побудувати додатково приблизно 100-150 базових станцій мобільного зв'язку. І забезпечити мобільним швидкісним інтернетом ті місцевості, де його немає", – сказав радник із регуляторних питань одного з мобільних операторів Артем Фреюк.

У податковому ярмі опиниться не лише бізнес. Заплатити доведеться нам з вами. Наприклад, Надія Лиманчук має паї, ось за них передбачили новий збір.

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"Землевласники, землекористувачі, які використовують свою ріллю для ведення сільського господарства за відповідною формулою, яка є в цьому законі, нараховуватимуть собі податкове зобов'язання", – сказав адвокат, податковий консультант Ігор Савчук.

Документ із новими податками парламент ухвалив минулого тижня. В опозиції кажуть – закон затвердили з безліччю порушень та зареєстрували 24 постанови про скасування голосування.

"До другого читання 80% текст у новій редакції тих статей, які не розглядалися у першому читанні. Голова Верховної Ради абсолютно неясно називав номер поправки та просив голосувати", – сказала народна депутатка України Ніна Южаніна.

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Новий сесійний тиждень депутати розпочнуть із розгляду постанов про скасування податкових змін. Скасування документа чекає на Надія Лиманчук. Адже якщо закон набуде чинності, треба шукати грошей на податок за землю, ще й надійного зв'язку у селі чекати не варто.

Нагадаємо, український уряд уклав із мобільними операторами у країні угоду, яка має допомогти забезпечити мобільне покриття по всій країні.

Раніше сайт "Сьогодні" розповідав, коли чекати на запуск 5G в Україні і які переваги будуть у нового покоління зв'язку.