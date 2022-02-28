Українсько-російські переговори тривають: стартував третій раунд

Переговори Україна-РФ тривають / Колаж "Сьогодні"

Переговори між українською та російською делегаціями тривають. Сторони готуються перейти до третього раунду. Про це у Twitter повідомиврадник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Твіт Михайла Подоляка / Скріншот

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Подоляк — один з представників переговорної групи на українсько-білоруському кордоні. Нагадаємо, делегація прибула на місце зустрічі зранку.

Сторони домовились, що переговори відбудуться без попередніх умов. Водночас радник глави Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі Сьогодні заявив про вимогу вивести російських військових із Криму та Донбасу.

Пізніше він пояснив, що це його особиста думка, а не офіційна позиція делегації.