Українського режисера затримали в Італії на вимогу РФ

Українського режисера Євгена Лавренчука затримано в Неаполі на запит РФ / Фото: Колаж: Сьогодні
Українського театрального режисера, номінанта Шевченківської премії, колишнього головного режисера Одеського театру опери та балету, ректора Першої української школи театру та кіно Євгена Лавренчука затримали в Італії на запит Росії про його екстрадицію до РФ.
Про це повідомляє Free Eugene Lavrenchuk у Facebook.
Що пишуть у Мережі
"Хочу повідомити усім друзям та знайомим, що з 17 грудня 2021 року Лавренчук Євген Вікторович утримується в італійському СІЗО у зв'язку із запитом Росії про його екстрадицію до РФ. За їх заявою, Євген, перебуваючи на території Росії 8 років тому, нібито скоїв кримінальне порушення. Наразі італійська сторона вивчає запит, поданий з Росії", – написала на сторінці Маріанна Джудіче-Палій.
За її словами, деталі справи поки що не розголошуються, але відомо, що Євгена звинувачують у фінансових порушеннях, які нібито зафіксовані на території РФ. Режисер отримує підтримку консульства України в Італії та адвоката, який намагається запобігти його екстрадиції до Росії.
"Сім‘я і близьке оточення Євгена дали дозвіл на публічне розголошення справи, розуміючи що кримінальна справа проти нього сфабрикована, схожа на політичне переслідування, і сподіваючись на підтримку ЗМІ та його колег, які зможуть вплинути на ситуацію і не допустити екстрадиції Євгена Лавренчука до країни-агресора", – йдеться у повідомленні.
Реакція ексзаступника міністра культури
Колишня заступниця міністра культури та інформаційної політики Ірина Подоляк у Facebook зазначила, що Лавренчук може утримуватись у СІЗО не довше 60 днів і може бути випущений, "якщо у Росії не домалюють справу".
"Усе, чого хочуть близькі та знайомі, – щоб його вислали в Україну, громадянином якої Євген є, а не до ведмедів", – написала вона.
Зауважимо, що в останньому повідомленні на своїй сторінці у Facebook 15 грудня Євген Лавренчук повідомив, що летить з Ізраїлю до Неаполя.
Євген Лавренчук – біографія
- Євген Лавренчук (народився 24 червня 1982 року у Львові) — режисер, співзасновник та художній керівник Польського театру в Москві та Школи акторської майстерності та режисури.
- Режисерський дебют відбувся у 16 років. Один з наймолодших режисерів у світі.
- Незважаючи на свій вік, поставив понад 30 вистав. Лауреат міжнародних конкурсів та фестивалів у Європі.
- Здійснює постановки, а також веде активну педагогічну діяльність у Росії, Україні, Польщі, Німеччині, Литві та Ізраїлі.
- Автор власної семирівневої методики викладання акторської майстерності та режисури.
- Вільно користується російською, англійською, французькою, івритом, українською та польською мовами.
- Заслужений артист України (2021).