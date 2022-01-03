Українського режисера затримали в Італії на вимогу РФ

Українського режисера Євгена Лавренчука затримано в Неаполі на запит РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Українського театрального режисера, номінанта Шевченківської премії, колишнього головного режисера Одеського театру опери та балету, ректора Першої української школи театру та кіно Євгена Лавренчука затримали в Італії на запит Росії про його екстрадицію до РФ.

Про це повідомляє Free Eugene Lavrenchuk у Facebook.

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Що пишуть у Мережі

"Хочу повідомити усім друзям та знайомим, що з 17 грудня 2021 року Лавренчук Євген Вікторович утримується в італійському СІЗО у зв'язку із запитом Росії про його екстрадицію до РФ. За їх заявою, Євген, перебуваючи на території Росії 8 років тому, нібито скоїв кримінальне порушення. Наразі італійська сторона вивчає запит, поданий з Росії", – написала на сторінці Маріанна Джудіче-Палій.

За її словами, деталі справи поки що не розголошуються, але відомо, що Євгена звинувачують у фінансових порушеннях, які нібито зафіксовані на території РФ. Режисер отримує підтримку консульства України в Італії та адвоката, який намагається запобігти його екстрадиції до Росії.

"Сім‘я і близьке оточення Євгена дали дозвіл на публічне розголошення справи, розуміючи що кримінальна справа проти нього сфабрикована, схожа на політичне переслідування, і сподіваючись на підтримку ЗМІ та його колег, які зможуть вплинути на ситуацію і не допустити екстрадиції Євгена Лавренчука до країни-агресора", – йдеться у повідомленні.

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Реакція ексзаступника міністра культури

Колишня заступниця міністра культури та інформаційної політики Ірина Подоляк у Facebook зазначила, що Лавренчук може утримуватись у СІЗО не довше 60 днів і може бути випущений, "якщо у Росії не домалюють справу".

"Усе, чого хочуть близькі та знайомі, – щоб його вислали в Україну, громадянином якої Євген є, а не до ведмедів", – написала вона.

Зауважимо, що в останньому повідомленні на своїй сторінці у Facebook 15 грудня Євген Лавренчук повідомив, що летить з Ізраїлю до Неаполя.

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Євген Лавренчук – біографія

Євген Лавренчук (народився 24 червня 1982 року у Львові) — режисер, співзасновник та художній керівник Польського театру в Москві та Школи акторської майстерності та режисури.

Режисерський дебют відбувся у 16 років. Один з наймолодших режисерів у світі.

Незважаючи на свій вік, поставив понад 30 вистав. Лауреат міжнародних конкурсів та фестивалів у Європі.

Здійснює постановки, а також веде активну педагогічну діяльність у Росії, Україні, Польщі, Німеччині, Литві та Ізраїлі.

Автор власної семирівневої методики викладання акторської майстерності та режисури.

Вільно користується російською, англійською, французькою, івритом, українською та польською мовами.

Заслужений артист України (2021).

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