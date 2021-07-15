Української стане більше. Що зміниться в шоу-бізнесі, книговиданні і туризмі вже завтра

З 16 липня також почнеться реєстрація на іспит на рівень володіння державною мовою для чиновників

З 16 липня набувають чинності чергові норми Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які стосуються сфер культури, зокрема концертної діяльності, кіно та музеїв, а також книговидавництва і туризму.

Яким чином закон про мову торкнеться кожної сфери, розповіли в прес-службі мовного омбудсмена.

Що і в яких сферах зміниться

Концерти та розважальні заходи.

Усе концерти, шоу-програми, культурно-мистецькі, розважальні, видовищні заходи повинні проводитися українською мовою. винятки передбачені тільки для пісень і фонограм, а також у разі, якщо застосування недержавної мови є творчим задумом організатора. Веcти всі концерти, шоу та інші розважальні заходи повинні виключно українською мовою, а виступи осіб, які не володіють державною мовою, мають супроводжуватися перекладом.

Афіші, постери, буклети та інші інформаційні матеріали про заходи, вхідні квитки мають виготовлятися державною мовою. Використання інших мов допускається, якщо текст іншою мовою за обсягом і шрифтом не перевищує текст українською.

Важливо. Всі вистави недержавними мовами у державних і комунальних театрах повинні супроводжуватися перекладом українською (субтитри, звуковий переклад).

Музеї

Вся інформація, в тому числі аудіовізуальна в музеях, галереях, на виставках, повинна подаватися українською мовою. Дублювання іншою мовою дозволяється тільки за умови пріоритетності подання інформації державною мовою. Це також стосується оформлення оголошень, квитків та іншої інформаційної продукції.

Туризм

Українська стає мовою туристичного та екскурсійного обслуговування. На іншій мові можна здійснювати туристичне або екскурсійне обслуговування лише іноземців та осіб без громадянства.

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Кіно

Мова розповсюдження і демонстрування фільмів в Україні – українська. Фільми іноземною мові, зокрема й на телебаченні, повинні дублюватися і озвучуватися державною мовою. Поряд з українською фільми можуть містити аудіосупровід іншими мовами. Демонстрація іноземних фільмів мовою оригіналу з субтитрами недержавною мовою дозволяється в кінотеатрах, якщо кількість таких сеансів не перевищує 10% від усіх сеансів або в рамках кінофестивалів.

Книги

Українські видавництва зобов'язані видавати українською мовою не менше 50 відсотків всіх виданих протягом року назв книг, а частка книг державною мовою, що є у продажу в кожній книгарні, повинна становити не менше 50 відсотків.

Іспит для чиновників

З 16 липня в 00:01 відповідно до закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" відкриється реєстрація на іспит на рівень володіння державною мовою для осіб, які зобов'язані володіти державною мовою і застосовувати її під час виконання службових обов'язків і тих, хто претендує на громадянство України.

Перші іспити почнуться вже 19 липня о 9:30. На сторінці Національної комісії зі стандартів державної мови вже розмістили покрокову інструкцію, як зареєструватися на іспит для визначення рівня володіння державною мовою.

Відзначимо, 15 июля кілька десятків активістів вимагали під Верховною Радою не голосувати за поправки до закону про державну мову, демонстративно розкидаючи російські рублі. В результаті спалахнули сутички з поліцією.