Україну атакує сильний вітер та сніг – де чекати негоди

В Україні очікується негода. Фото: колаж "Сьогодні"

Погода в Україні у вівторок, 8 лютого, буде сніжною та дощовою у деяких регіонах. Температура повітря досягне 2 градусів тепла. Також синоптики прогнозують шквальний вітер.

Про це повідомляє "НВ".

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8 лютого вночі в Україні, за винятком західних областей, вдень у східних та південно-східних областях пройде невеликий мокрий сніг та дощ.

На решті території країни буде без істотних опадів.

Температура повітря коливатиметься від -3 до +2 градусів. У південних, східних областях, вдень і на крайньому заході очікується від 0 до +5 градусів.

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Крім того, прогнозується північно-західний вітер 7-12 м/с, у південних та західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Якою буде погода в Україні цього тижня?

Погода в Україні цього тижня буде з опадами та сильним вітром. Температура повітря з 7 по 13 лютого очікується теплою у багатьох регіонах.

Синоптики прогнозують у багатьох областях опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Відносно сухо буде лише на півдні країни, де стовпчики термометрів стрімко поповзуть угору і подекуди очікується до +10 градусів.