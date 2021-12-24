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Україну засипатиме снігом. Прогноз погоди на 24 грудня (карта)

Володимир Козир
24 грудня, 06:00
Сьогодні в країні очікується потепління

Пориви вітру в країні сягатимуть 12 м/с/Колаж: "Сьогодні"

У п'ятницю, 24 грудня, в Україні прогнозують опади. Однак попри це в країні підвищиться температура.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні нашу країну засипатиме снігом. Вітер — південно-західний, 7-12 м/с.

На заході очікується від -1 до +4 градусів. На сході прогнозують 2-5 градусів нижче нуля.

У північних регіонах — від -4 до +1 градуса. На півдні — 0-4 градуси тепла.

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У Києві йтиме сніг, від -2 до 0 градусів, а в Сімферополі теж буде сніжна погода — 2-4 градуси.

Через заморозки в деяких областях можлива ожеледиця!

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Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

  • Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
  • Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.
  • При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.
  • Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.
  • Обходьте металеві кришки люків.
  • Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести і не вдасться вчасно загальмувати.
  • Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
  • Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

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