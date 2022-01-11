Україну чекає новий локдаун через "Омікрон": коли та скільки триватиме

Ігор Кузін (на фото) назвав прогнозовані терміни нової хвилі коронавірусу. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні готуються до чергової хвилі коронавірусу на тлі поширення нового "Омікрон"-штама. Пік захворюваності триватиме протягом кількох місяців.

Про це повідомив головний санлікар Ігор Кузін в інтерв'ю BBC Україна.

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Коли почнеться нова хвиля

За прогнозами МОЗ, черговий сплеск захворюваності буде, починаючи з кінця січня.

"У цей час буде більше "Омікрону". Пік припаде на лютий з поступовим спаданням аж до квітня", – заявив Кузін.

Він уточнив, що цей сплеск буде тривалим і продовжиться протігом кількох місяців.

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Від чого залежатиме тривалість "Омікрон"-хвилі

"Тривалість і розмах нової хвилі буде залежати від ефективності протиепідеміологічних заходів і від кількості людей, які отримають повний курс щеплення або бустерну дозу", - уточнив санлікар.

Попередні прогнози

Через штам "Омікрон", який потрапив в Україну, РНБО вже прогнозувала у лютому новий карантин.

"На превеликий жаль, ми не зможемо цього уникнути. За нашими прогнозами, у лютому ми можемо мати "Омікрон" у себе в достатньо великих обсягах. Тому нам треба вакцинуватися", – наголосив секретар РНБО Олексій Данілов.

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В Україні знайшли нові випадки "Омікрону"

Станом на 10 січня в Одесі зафіксували перший випадок інфікування новим штамом коронавірусу "Омікрон". Хворому зробили ПЛР-тест у приватній лабораторії.

зафіксували перший випадок інфікування новим штамом коронавірусу "Омікрон". Хворому зробили ПЛР-тест у приватній лабораторії. Ще по одному випадку підтвердили в Дніпрі та Львові. Троє пацієнтів з підтвердженими діагнозами повернулися з-за кордону. Вони перебували у Німеччині, Польщі та Об'єднаних Арабських Еміратах.

Троє пацієнтів з підтвердженими діагнозами повернулися з-за кордону. Вони перебували у Німеччині, Польщі та Об'єднаних Арабських Еміратах. Також у Житомирі та Бердичеві зафіксували два випадки інфікування штамом коронавірусу "Омікрон".

зафіксували два випадки інфікування штамом коронавірусу "Омікрон". У Києві також зафіксовано випадки захворювання, збудником якого є штам коронавірусу "Омікрон".

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