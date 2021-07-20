Україну чекають нові хвилі спеки: кліматолог дала тривожний прогноз

Хвилі тепла будуть не тільки влітку – аномально високі температури можуть спостерігатися і взимку, і восени, і навесні

Липень в Україні виявився дуже гарячим, побиті рекорди спеки, але такі явища тепер будуть регулярними. Завідувачка відділу прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух каже, що Україна буде і далі стикатися з хвилями спеки.

Про це вона розповіла НВ.

За словами кліматолога, хвилі тепла будуть не тільки влітку – аномально високі температури можуть спостерігатися і взимку, і восени, і навесні.

"І вони мають свої наслідки теж. І хвиля може бути дуже потужна. Останні 30 і особливо п'ять останніх років є спекотними. І це свідчить про те, що у нас відбувається прискорення цих кліматичних змін. Такі процеси характерні не тільки для України, а й загалом для нашої планети, Північної півкулі також", – говорить Балабух.

Вона зазначає, що ці хвилі спеки будуть в Україні все частіше.

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"Тобто це підвищення температури, яке у нас спостерігалося, воно буде і надалі, і цей процес стає більш інтенсивним. Все частіше і частіше ми говоримо про рекорди, і саме рекорди, пов'язані з аномально високою температурою. Вони є і будуть у подальшому, оскільки причиною цих змін є людська діяльність, зокрема викиди парникових газів, кількість яких, на жаль, не зменшується. Тобто парниковий ефект посилюється, і ми бачимо, що у нас нині події розвиваються за найгіршим сценарієм", – підкреслила вона.

Як повідомляли новини "Сьогодні", дослідники з Інституту метеорології і кліматичних досліджень Технологічного інституту Карлсруе, а також Інституту атмосферних і кліматичних наук у Цюриху дійшли висновку, що повені в Європі – тільки початок, будуть й інші катастрофи.

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