"Ти ж знаєш, що роблять з п*дарами в армії". Солдата ЗСУ зацькували через його орієнтацію

У ЗСУ спалахнув скандал через цькування солдата / Фото: Колаж: Сьогодні

У Запорізькій області солдати контрактної служби цькують товариша по службі Влада Матвєєва за те, що він гей. Хлопці вкрали особисті фотографії із телефону солдата, після чого почали шантажувати його та погрожувати розправою.

Сайт "Сьогодні" дізнався про всі подробиці інциденту.

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Влад – 23-річний військовий, який уже 2,5 року служить за контрактом у ЗСУ на Одещині. Чотири місяці тому його відправили на бойове чергування до Запорізької області, де й стався інцидент. Хлопець написав рапорт та розповів про погрози, але допомоги від керівництва не було.

Влад Матвєєв більше 2 років служить за контрактом у ЗСУ. Фото: Zmina

Попросили телефон для дзвінка, але вкрали фото

Як розповів голова ГО "Українські військові ЛГБТ за рівні права" Віктор Пилипенко, інцидент стався 14 листопада. Один із товаришів по службі попросив у нього телефон, щоб зателефонувати рідним.

Однак невдовзі Влада покликали до кімнати, де були ще шість солдатів. Вони показали фото з його телефону, вкрадені скріншоти листування, з яких було зрозуміло, що він – гей.

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"Його закрили фактично в кімнаті, погрожували, мовляв "ти ж знаєш, що роблять з п*дарами в армії" і так далі", – сказав Віктор Пилипенко.

Вимагали "поляну", а отримали рапорт

Щоб потягнути час і його солдати відпустили, Влад запропонував їм "накрити їм галявину". Товариші по службі склали цілий список продуктів.

Солдати думали, нібито Влад злякається, проситиме мовчати і виконуватиме всі вимоги, однак де там! Військовослужбовець розповів про всі порушення начальству та написав рапорт зі скаргами.

Рапорт Влада Матфєєва. Джерело: сайт "Сьогодні"

"Командир батальйону просто злегковажив цим і сказав: "Та ось побачиш, це нічим не закінчиться і взагалі ЛГБТ-люди неприйнятні в армії", – додав Пилипенко.

Коли про це дізнався начальник штабу, то він наказав забрати у контрактників усі телефони, бо там були особисті фото Влада. Але коли він поїхав, телефон віддали назад, щоб солдати видалили інформацію. Найімовірніше, вважає Пилипенко, керівництво хотіло зам'яти скандал.

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"Після цього шестеро строковиків з моєї батареї назвали мене п*дором на вечірній перевірці перед усім дивізіоном, а наступного дня – на ранковому шикуванні", – казав Влад у коментарі zmina.info.

Розбір польотів

Сьогодні, 20 листопада, до військової частини приїхали співробітники СБУ для з'ясування всіх причин. Влад написав їм пояснювальну з деталями інциденту.

"Ми вийшли на моніторингову місію ООН з прав людини, яка того ж дня направила листа на частину. Ми звернулись до радницi командувача Сухопутними вiйськами Наталiї Калмикової, і вона зв'язалася з керівництвом", – зазначив Пилипенко.

Реакція омбудсмена

Уповноважений з прав людини в Україні Людмила Денісова заявила, що теж знає про цькування у військовій частині. Вона зазначила, що згідно зі статтями 3, 68 Конституції України людина, її життя та здоров'я, честь та гідність, недоторканність та безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. А дії командира та товаришів по службі потерпілого порушують закон.

Денісова звернулася до міністра оборони України з проханням взяти під особистий контроль службове розслідування щодо інциденту.

Не єдиний випадок за день

Віктор Пилипенко зазначив, що того ж дня до його організації звернувся ще один військовослужбовець, але вже з Нацгвардії України. У Євгена такий самий випадок – до телефону дісталися товариші по службі та дізналися особисті дані.

"Його викликав його командир, якому всю цю справу розповіли, і командир сказав, що "ти ж розумієш, у нас тут не Євросоюз і п*дарів ми не будемо тут терпіти" і тепер буде переводити цього військового до іншої частини", – додав голова ГО.

У понеділок він також звертатиметься до відповідних органів і щодо цього випадку.