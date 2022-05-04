Укртелеком повернув доступ до інтернету у 85% населених пунктів Херсонщини

На Херсонщині відновили доступ до інтернету / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через обстріли російського агресора в українців зникає зв'язок, зокрема доступ до інтернету. Фахівці постійно працюють над тим, аби ремонтувати мережі. Днями Укртелеком відновив роботу інтернет-мережі в Херсонській області.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

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Робота відновлена майже у всіх населених пунктах, де є мережі Укртелекому

"Наразі інтернет-послуги доступні у 85% населених пунктів області, де є мережі оператора. Загалом послуги інтернет-доступу надаються у 87% населених пунктів, підключених до мереж Укртелекому, та доступні в усіх областях, крім Луганської", – йдеться у повідомленні.

Роботу з відновлення тривають і в інших областях. Уже завершилися ремонтні роботи на магістральній лінії в Харківській області. Також ремонти проводили на Закарпатті.

"Вчора вночі у Закарпатській області ракетного удару зазнав інфраструктурний об'єкт неподалік від АТС Укртелекому, внаслідок чого сталось знеструмлення обладнання оператора та втрата інтернет-послуг для абонентів населеного пункту. Незважаючи на високу задимленість в будівлі через вибиті вікна в АТС, начальнику дільниці вдалося запустити дизельний генератор протягом години та повернути інтернет-доступ для абонентів", – розповіли в Укртелекомі.

Укртелеком відновив інтернет-доступ у 90% населених пунктів Київщини

Як ми писали раніше, для відновлення інфраструктури працюють понад 750 технологічних майданчиків оператора, включно з тими, що були пошкоджені через активні бойові дії в регіоні.

Усі роботи аварійні бригади координують з піротехнічними підрозділами ДСНС, які проводять розмінування звільнених міст і сіл. Ремонти здійснювали в різних населених пунктах:

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Бучі;

Ірпені;

Гостомелі;

Макарові;

Іванкові та ін.

Наразі інтернет від Укртелекому доступний у 130 населених пунктах, охоплених в Київській області мережею оператора.

Ми також розповідали, що в умовах воєнного стану українці можуть скористатися мобільним інтернетом безкоштовно, і що Starlink Ілона Маска також має стати загальнодоступним в Україні.