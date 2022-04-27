"Укрзалізниця" показала потяг для поранених та повідомила про його перший рейс (фото)

26 квітня потяг привіз до Львова 25 пацієнтів різного ступеня тяжкості/Фото: "Укрзалізниця"/Руслан Литвин, колаж: "Сьогодні"
Спеціально облаштований 8-вагонний медичний потяг "Укрзалізниці" 26 квітня привіз до Львова 25 пацієнтів різного ступеня важкості в супроводі бельгійських лікарів та українських волонтерів.
Про це повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці".
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"Укрзалізниця" раніше вже надала в розпорядження міжнародної неурядової організації "Лікарі без кордонів" 4 переобладнані вагони. У рамках спільного проєкту з МОЗ України протягом останнього місяця медпотягами вдалося перевезти понад 300 цивільних пацієнтів та членів їхніх родин із зон бойових дій.
Новий поїзд являє собою переобладнаний колійний шпиталь з окремим вагоном інтенсивної терапії, апаратом УЗД, дюжиною кисневих концентраторів, дефібриляторами, кардіомоніторинговою системою та інфузійними помпами.
"Транспортування медичними вагонами дозволяє врятувати з-під лінії вогню найменш мобільних хворих та поранених для подальшого спеціалізованого лікування в Україні та за її межами", – каже Олександр Перцовський, керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці". – "Цей поїзд був зібраний та оснащений буквально за три тижні, а загалом вже 23 старі пасажирські вагони зараз отримали нове життя й призначення під час війни".
Координатор проєкту медичних потягів з боку організації "Лікарі без кордону" (MSF) зазначив, що спочатку курсував коротший медичний потяг, оскільки він терміново був потрібен.
"Ми розпочали з того, що максимально швидко запустили в експлуатацію коротший медичний потяг, адже потреба була невідкладною", – каже Марі Бертон, координатор проєкту медичних потягів з боку MSF. – "Тепер ми переходимо до більшого та більш технічно досконалого медичного потягу. Це дає нам змогу краще допомогти лікарням на сході з транспортуванням найбільш вразливих пацієнтів, а відтак зберегти їм місце для лікування нових поранених".
Рейси медичного поїзда не розголошуються й продовжаться на регулярній основі.
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"Укрзалізниця" отримала 15 пристроїв для доступу до супутникового інтернету Starlink: 10 — першого покоління, 5 — другого. Станцій швидкісного Інтернету залізничникам надала IT-компанія N-iX.