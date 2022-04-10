"Укрзалізниця" рятує людей із гарячих точок – список поїздів на 10 квітня

Розклад евакуаційних рейсів "Укрзалізниці" / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку війни в Україні щодня виконують евакуаційні рейси, щоб допомогти громадянам виїхати з міст, які зазнають обстрілів військ РФ.

Про це повідомляє "Укрзалізниця" .

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10 квітня поїзди по станції Київ курсуватимуть за таким розкладом:

02:00 – 111/112 Харків-Пас – Львів

04:02 – 21/22 – Харків-Пас – Трускавець

04:16 – 1/2 Івано-Франківськ – Харків-Пас

05:38 – 138/137 Лозова – Хмельницький

05:40 – 142/141 Львів – Лозова

08:00 – 722 Київ-Пас – Харків-Пас

08:30 – 715/716 Київ-Пас – Пшемисль

11:46 – 45/46 Ужгород – Лозова

12:17 — 885 Київ-Пас — Рівне

13:09 – 142/141 Лозова – Львів

14:07 – 749/750 Київ-Пас – Івано-Франківськ

14:07 – 749/750 Київ-Пас – Відень

14:25 – 769/770 Київ-Пас – Кам'янець-Подільський

15:02 – 55/56 Київ-Пас – Рахів

15:17 — 867 Київ-Пас – Гречани

17:09 — 13/14 Київ-Пас — Солотвине

17:42 – 790/789 Київ-Пас – Кропивницький

17:42 — 792/791 Київ-Пас – Кременчук

18:30 – 81/82 Київ-Пас – Ужгород

19:06 – 44/43 Київ-Пас – Івано-Франківськ

19:13 – 67/68 Київ-Пас – Варшава

19:13 – 909/910 Київ-Пас – Хелм

19:48 – 95/96 Київ-Пас – Рахів

20:05 – 29/30 Київ-Пас – Ужгород

20:12 – 49/50 Київ-Пас – Трускавець

20:21 – 57/59 Київ-Пас – Ворохта

20:21 – 60/58 Київ-Пас – Чоп

21:07 – 38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1

21:15 – 105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна

21:22 – 97/98 Київ-Пас – Ковель

21:28 – 76/75 Київ-Пас – Кривий Ріг

21:54 – 264/263 Київ-Пас – Харків-Пас

22:22 – 7/8 Київ-Пас – Чернівці

22:27 – 46/45 Лозова – Ужгород

22:37 – 91/92 Київ-Пас – Львів

23:18 – 138/137 Хмельницький – Лозова

23:46 – 771/772 Київ-Пас – Хмельницький

Рейси станцією Одеса

14:15 – 26/25 Одеса-Головна – Рахів

18:13 – 78/77 Рівне – Ковель

18:22 – 35/36 Одеса-Головна – Пшемисль

18:22 – 38/37 Одеса-Головна – Ужгород

20:49 – 136/135 Одеса-Головна – Чернівці

21:31 – 12/11 Одеса-Головна – Львів

21:56 – 54/53 Одеса-Головна – Дніпро

21:56 – 564/563 Одеса-Головна – Кривий Ріг

22:03 – 105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас

22:25 – 8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас

22:32 – 238/237 Одеса-Головна – Ужгород

Рейси станцією Полтава

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03: 11-264/263 Київ-Пас-Харків-Пас

07:27 – 8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас

08:33 – 1/2 Івано-Франківськ – Харків-Пас

09:32 – 111/112 Львів-Харків-Пас

10:41 – 16/15 Львів – Харків-Пас

12: 54 – 264/263 Харків-Пас-Київ-Пас

14: 15 – 149/150 Знам'янка-Чернівці

17:41 – 17/18 Харків-Пас – Івано-Франківськ

23:20 – 2/1 Харків-Пас – Львів

23:42 – 8/7 Харків-Пас – Одеса-Головна

Рейси станцією Харків

07:50 – 138/137 Хмельницький – Лозова

08:30 – 753 Харків-Пас – Львів

10:05 – 264/263 Харків-Пас – Київ-Пас

11:00 – 741 Харків-Пас – Львів

11:30 – 209/210 Харків-Пас – Івано-Франківськ

12:06 – 46/45 Лозова – Ужгород

14:58 – 15/16 Харків-Пас – Івано-Франківськ

16:13 – 111/112 Харків-Пас – Львів

19:27 – 795/796 Харків-Пас – Дніпро

20:15 – 21/22 Харків-Пас – Трускавець

21:26 – 138/137 Лозова – Хмельницький

21:43 – 8/7 Харків-Пас – Одеса-Головна

22:10 – 45/46 Ужгород – Лозова

Рейси станцією Вінниця

00:23 — 105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна

00:58 – 78/77 Рівне – Ковель

02:33 — 771/772 Київ-Пас – Хмельницький

03:52 – 105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас

04:31 – 81/82 Ужгород – Київ-Пас

04:32 – 50/49 Трускавець – Київ-Пас

05:46 – 86/85 Запоріжжя-1 – Тернопіль

06:42 – 769/770 Кам'янець-Подільський – Київ-Пас

07:53 – 715/716 Пшемисль – Київ-Пас

11:25 – 715/716 Київ-Пас – Пшемисль

16:39 – 771/772 Хмельницький – Київ-Пас

17:15 – 769/770 Київ-Пас – Кам'янець-Подільський

21:45 – 81/82 Київ-Пас – Ужгород

23:14 – 49/59 Київ-Пас – Трускавець

Рейси станцією Запоріжжя

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12:20 – 120/119 Запоріжжя-1 – Львів

14:45 – 6/5 Запоріжжя-1 – Івано-Франківськ

16:05 – 86/85 Запоріжжя-1 – Тернопіль

16:05 – 88/87 Козятин – Ковель

21:38 – 38/37 Запоріжжя-1 – Київ-Пас

Рейси станцією Дніпро

05:00 – 38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1

06:23 – 796/795 Дніпро – Харків-Пас

09:27 – 3/4 Львів – Запоріжжя-1

10:30 – 901/902 Дніпро – Хелм

14:26 41/42 Дніпро – Трускавець

16:39 – 6/5 Запоріжжя-1 – Івано-Франківськ

17:00 – 797 Дніпро – Львів

17:30 – 232/231 Дніпро – Львів

18:09 – 86/85 Запоріжжя-1 – Тернопіль

18:09 – 88/87 Козятин – Ковель

21:57 – 92/91 Лозова – П'ятихатки

23:26 – 38/37 Запоріжжя-1 – Кам'янське Пасажирська

Додаткові евакуаційні рейси на 10 квітня

Покровськ:

10:00 – 240/239 Покровськ – Тернопіль

13:00 – 236/235 Покровськ – Чернівці

14:00 – 241/242 Покровськ – Львів

16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп

Львів:

13:00 – 242/241 Львів – Київ-Пас

17:02 – 814/813 Львів – Хелм

22:00 – 278/277 Львів – Полтава Пд.

Інші:

04:00 – 229/230 Ужгород – Харків-Пас.

08:30 – 240/239 Тернопіль – Дніпро

11:20 – 274/273 Слов'янськ – Львів

11:30 – 229/230 Харків-Пас. – Ужгород

14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова.

16:30 – 274/273 Чернівці – Київ-Пас

16:30 – 276/275 Тернопіль – Київ-Пас

20:00 – 236/235 Чернівці – Кривий Ріг

22:32 – 238/237 Одеса-Головна – Ужгород

23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро

Росія готується до другого раунду війни