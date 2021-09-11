Помер Флоріан Юр'єв – архітектор, художник і автор проекту "тарілки" на Либідській

Помер архітектор і художник Флоріан Юр'єв. Колаж: "Сьогодні"
Вранці в суботу, 11 вересня, пішов з життя відомий київський архітектор Флоріан Ілліч Юр'єв. Архітектор помер у віці 92 року.
Про це повідомили в Facebook-групі дослідників його творчості.
Причину смерті при цьому не розкрили, також невідомо, коли проведуть прощання з митцем.
Юр'єв був автором радянського герба Києва (з 1969 по 1995 роки).
Архітектором київської "літаючої тарілки" біля станції метро "Либідська".
Архітектор також розробляв проєкт мікрорайону Нивки-3.
Він був співавтором пам'ятника репресованим художникам на території Академії образотворчого мистецтва і архітектури та наземного павільйону станції метро "Хрещатик". Крім цього Юр'єв був майстром скрипкових музичних інструментів – він створив ряд моделей скрипок.
Юр'єв також займався вивченням кольоропису. Він один з перших в Українській РСР почав писати про роль кольору в архітектурі. У 1962 році він представив свою авторську концепцію "колірної гами" з 16-ти кольорів, а також власний спосіб запису кольоромузичної партитури.
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