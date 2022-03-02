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"Померти чи залишитися живими?": Міноборони звернулося до росіян

Юлія Гаврилюк
2 березня, 16:02
В Україні все було, є і буде добре, бо у нас сильні та незалежні люди, які вгризаються у свою свободу

Міноборони звернулося до росіян / Фото: Колаж: Сьогодні

Головне управління розвідки України звернулося до російських окупантів. Крім цього, закликало росіян подумати, що відбувається насправді і чи ця війна варта смерті.

Про це пише пресслужба Міноборони України

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Ціна "русского мира"

"На нашому офіційному сайті ми виклали фотографії, які якомога точніше показують ціну твого "русского мира", і те, як ми його тут зустрічаємо. Ви зомбовані. У вас промиті мізки", – написали у пресслужбі Міноборони.

В Україні все було, є і буде гаразд. Тому що у нас сильні та незалежні люди, які буквально вгризаються у свою свободу.

"Вас же тут чекає лише смерть. Ваших солдатів лише за офіційними даними загинуло вже понад 5840 "людей". Наша країна хоче жити в сучасному світі! Наш народ виявив бажання вступити до Європейського Союзу, стати повноцінним учасником альянсу НАТО. Яка загроза безпеці, про яку каже ваш правитель?" – зазначили у повідомленні.

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У XXI столітті ніхто не бажає війни та смерті. Ніхто, крім Росії. І лише через якісь переконання однієї "людини".

Якщо хочете жити на дні, живіть. Але ж нашу країну за собою не тягніть.

11 000 рублів за життя

"Ваше керівництво оцінює ваше життя в 11 000 рублів! Про що тут ще говорити? Саме стільки воно готове виплатити твоїй сім'ї у разі визнання тебе мертвим. Це в кращому випадку. А твою смерть ще потрібно довести. А тіла твоїх товаришів по службі просто навіть ніхто не забирає. Ви нікому не потрібні. Тому ви можете так і залишитися удобрювати наш і без того родючий чорнозем" , – написали у пресслужбі Міноборони.

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Або згоріти усередині своєї техніки, не зробивши навіть єдиного пострілу, від рук наших операторів таких пристроїв, як Корсар, NLAW, SMAW-D або Javelin.

Якщо ти хоч трохи проходив військову підготовку, ти розумієш, що ці штуки роблять з технікою. Жодний приварений мангал зверху не допомагає.

Гарантія безпеки від України

Керівництво України дуже ліберальне та щедре: воно гарантує тобі безпеку, якщо ти здасишся в полон, і навіть готове заплатити тобі за це та викупити все твоє спорядження.

"Тому у вас ще є час подумати, що краще: померти як свиня незрозуміло за що чи залишитися живим. І поспішай, цього часу в тебе, окупанте, дуже мало. Тому що навіть поки ти читаєш це звернення, наші співробітники працюють по всій території України та за її межами у пошуку таких, як ти", – написали у Міноборони.

Путін вас вбиває

Міноборони опублікувало фото загиблих солдатів. Багато з них не мали жодних документів, тому поки є можливість, то Україна може повернути тіла військових до Росії.

Ситуація на фронті

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