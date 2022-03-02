Вмирайте з голоду! Путін роздав своїм солдатам провізії на три дні – відео допиту окупанта

Фото: колаж "Сьогодні"

Президент РФ Володимир Путін розраховував захопити Україну за три дні. Саме такий запас харчів він роздав своїм солдатам, відправивши воювати на нашу землю.

Про це йдеться у черговому відео СБУ з допитом ворожого окупанта.

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За наказом вищого керівництва РФ у загарбників забрали телефони та документи, видали їжі та води на три дні та відправили воювати з Україною.

"Отже, кремлівський план бліцкрига вже провалився. Ми на своїй землі і захищатимемо її до останнього! Разом переможемо!" – йдеться у повідомленні.

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Ситуація в Україні 2 березня