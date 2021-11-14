Унікальний курган і римська "тепла підлога". Головні знахідки археологів в Україні цього року

Археолог розповів про головні розкопки, які проводились у 2021 році. / Фото: Колаж: Сьогодні

Археологи в Україні не працюють хіба що взимку. Але в них є час для того, щоб підбити так звані археологічні підсумки року.

Про найважливіші розкопки 2021 року розповів заступник голови правління Спілки археологів України Євген Синиця в інтерв'ю "Історичній Свободі".

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Новоолександрівський курган

Дослідники виявили поблизу міста Дніпро великий курган доби бронзи – найраніший етап курганної доби, як її іноді називають, тобто початок будівництва курганів. Йому близько 5–5,5 тисяч років.

Там над основним похованням, яке було першим у цьому кургані, надзвичайно цікава конструкція з кам’яних брил – так званий кромлех. Тобто по колу обмежена територія, де поховали якогось достойника часів енеоліту.

"Всі технології були відомі. Але щоб в такому стані збереглося – це дійсно рідкість. Там насипи будували насамперед з блоків дернових... У випадку Новоолександрівки крім того первинну форму цьому насипу надавали рідкою багнюкою. І це дуже добре видно. Грязьовим розчином його обмащували кілька разів для того, щоб надати конкретну форму, щоб вирізнятися серед подібних споруд", – пояснив археолог.

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Унікальний кромлех доби енеоліту. Його діаметр – 18 метрів. Фото: Спілка археологів України

Він також розповів, що поховання достатньо скромне – там не знайшли поховального інвентаря чи коштовностей. Первинне поховання містило кістяк молодого чоловіка, якому не було і 20 років.

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"Чому відзначили зі здивуванням? Тому що великий об’єм кургану, обсяг виконаних робіт, а тут ще й ці камені – не лише великі, а їх на доволі значну відстань транспортували. Поблизу виходів граніту немає, з понад 100 кілометрів ці камені перевозили, щоб спорудити цей кромлех. Тобто це шалені трудовитрати і велика шана померлому, яка в такий спосіб втілена", – пояснив Синиця.

Технології римлян на Буковині

В селі Комарів на Буковині відновилися роботи на території пам’ятки періоду Римської імперії, тобто Черняхівської культури. Комарів датується ІІІ-ІV століттями нашої ери.

Село відоме насамперед завдяки тому, що там знаходився ремісничий і гончарний центр. Це єдиний відомий за межами Римської імперії осередок із виготовлення скляних предметів за римськими технологіями: посуду, прикрас і так далі. І це дуже далеко від лімесу (війскового кордону римської армії), порядку 300 кілометрів.

"Минулого року, обстежуючи околиці Комарова, знайшли поселення. А цього року вперше там проводили більш-менш значного обсягу роботи на поселені Бузовиця. І сенсаційність полягає в тому, що там виявили рештки споруд, які побудовані за класичною римською технологією з використанням будівельної кераміки, цегли і фасонної цегли зокрема – з такими елементами, які притаманні суто римській будівельній традиції, зокрема гіпокауст так званий", – пояснив археолог.

Гіпокауст – це така система "тепла підлога". Тобто це система опалення, яка використовувалася в римський час. Доволі складна технологічна конструкція, де в якості опалювального елементу була саме підлога, під якою циркулювало прогріте повітря.

"В Комарові ми стикаємося з речами, які ще поки що не дуже розуміємо. Маю на увазі, що це технології, якими за нашими поточними уявленнями, римляни дуже неохоче ділилися. Те саме виробництво скла або будівельні технології. І це виглядає дивно", – додав Євген Синиця.

Одна зі знахідок археологів під час розкопок на околиці села Комарів. Фото: Радіо Свобода, надав Євген Синиця

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