Умова повернення Саакашвілі в Україну та відсутність місць у лікарнях Одеси — головні новини за ніч

У Саакашвілі єдиний шанс повернутися в Україну, а в Одесі людей з COVID-19 не можуть покласти у реанімацію/Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

В Ізраїлі третю дозу вакцини зробили обов'язковою для отримання COVID-паспорта

Уряд Ізраїлю заборонив будь-кому, хто не отримав бустерної дози вакцини, перебувати в закритих приміщеннях, зокрема в магазинах і барах. Це, своєю чергою, означає, що майже два мільйони громадян втратять видані їм паспорти вакцинації протягом найближчих днів. Відвідувати магазини, ресторани, культурні заходи та спортзали зможуть лише ті, хто має три дози вакцини проти коронавірусу.

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Карантинні обмеження не поширюватимуться лише на тих, хто щеплений трьома дозами вакцини/Колаж: Сьогодні

Хвороба перемогла. Помер керівник київської "швидкої" Анатолій Вершигора

На 71-му році життя помер директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва Анатолій Вершигора. Лікар тривалий час боровся з важкою хворобою.

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Анатолій вершигора віддав 45 років свого життя медицині/Колаж: Сьогодні

Прем'єр-міністр Грузії назвав умову повернення Міхеіла Саакашвілі в Україну

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, якого затримали на території країни, зможе повернутися в Україну тоді, коли відсидить повний строк у в'язниці.

Напередодні експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі затримали після прибуття в країну/Колаж: Сьогодні

У лікарнях Одеси немає місць для важкохворих на коронавірус — волонтер

В Одесі тяжкохворих з COVID-19 не приймають в лікарні. Місяць у реанімації для них немає. Волонтерка Катерина Ножевнікова звернулася до відповідальних за місця департаментів, головних лікарів, чергових лікарів приймальних відділень.

Ситуація з коронавірусом в Одесі погіршується/Колаж: Сьогодні