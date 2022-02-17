"Успіх України – це успіх Грузії": відомі грузини записали чуттєве відео на підтримку України (відео)

У Грузії зазначили, що вірять в український народ і його здатність протистояти Росії/Фото: скріншот, колаж: "Сьогодні"

У Грузії відомі співаки, актори, спортсмени та політики записали відео на підтримку Україні через загрозу вторгнення Російської Федерації.

Ролик опублікував грузинський телеканал Formula у Facebook.

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На відео на фоні українського прапора до українського народу звернулися актор та співак Вахтанг Кікабідзе, співачка Ніно Катамадзе, шеф-кухар Міша Авсаджанішвілі, громадська активістка Татуша Арвеладзе, баскетболіст Георгій Цинцадзе, режисерки Кеті Мачаваріані та Саломе Джаші, сценарист Ніка Мзареулишвілі, засновник телекомпанії Formula Міша Мшвілдадзе, телережисер Міхеїл Гонгадзе, співзасновниця Kyiv Art & Fashion Days Софо Чконія, учасник дитячого "Євробачення" Ніко Каджаия, вчитель Ладо Абхазава, філософ Леван Гамбашидзе, експрезидент Грузії Георгій Маргвелашвілі, історик Юлон Гагошидзе та оператор Зураб Алавердашвілі.

Вони зазначили, що вірять в український народ і його спроможність протистояти Росії. До того ж зазначили, що Грузія завжди підтримувала українців та продовжить це робити.

"Успіх України – це успіх Грузії. Ваша перемога – це наша перемога, ваша свобода – це наша свобода… Хай живе вільна Україна! Хай живе вільна Грузія!", – йдеться у зверненні.

Ролик супроводжував гімн України, а його учасники розмовляли виключно українською мовою.

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Підтримка України

Вчора, 16 лютого, українські зірки вітали країну з Днем єднання — датою, яку ініціював президент Володимир Зеленський. До України звернено всі погляди світу у зв'язку з численними новинами про загрози вторгнення РФ. Тим паче цінні слова підтримки від тих впливових людей, які не забувають батьківщину та привертають увагу до проблеми у контексті світової громадськості.

Вкотре продемонструвала підтримку Кетрін Винник — канадська акторка з українським корінням та зірка серіалу "Вікінги". На своїй сторінці в інстаграм вона опублікувала пост із такими важливими для нас словами.

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