Втомився воювати і утік від терористів. СБУ затримала снайпера "ЛНР" на Донбасі (відео)

СБУ затримала снайпера бойовиків. / Фото: Колаж: Сьогодні

Поблизу селища Катеринівка в Луганській області Служба безпеки України затримала бойовика терористичної організації "ЛНР". Чоловік вирішив повернутися на підконтрольну українській владі територію, розчарувавшись в ідеях "русского мира".

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Реклама

Житель Попаснянського району після відбування покарання у 2016 році приєднався до бойовиків. На допиті він розповів, що хотів повернутися на підконтрольну Україні територію, але його не випустили окупанти. Тому і залишився та пішов воювати з українськими військовими.

У терористичному угрупованні ім. Платова він отримав прізвисько "Мальок". Він був стрілком, снайпером та гранатометником. Брав безпосередню участь у бойових діях проти сил АТО\ООС. Зокрема, вів прицільний вогонь з гранатометів по бронетехніці сил ООС у районі Новоолександрівки і Троїцького Попаснянського району Луганщини.

За час "служби" зловмисника нагороджено нагрудним знаком НЗФ "Гвардія" і пам’ятним знаком "Солдат Слави".

Реклама

Чому вирішив здатися

Бойовик пояснив своє рішення залишити терористичне угруповання втомою від довготривалої війни. Також він сказав, що хоче побачити дружину та дітей.

Наразі зловмисника затримали. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Реклама

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 8 років.

Раніше ми писали: