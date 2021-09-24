Вранці двірник, а після обіду – чемпіон України: неймовірна історія українця Ігоря Євтушенко (відео)

Українець в 42 роки опанував джиу-джітус. Колаж "Сегодня".

Чемпіон України і Європи з джиу-джитсу 48-річний Ігор Євтушенко працює двірником в шкільному дворі, а потім тренує в спортивному залі. Цієї осені Ігор збирається на чемпіонат світу. Але ось коштів на змагання не вистачає. Хто допомагає здійснити мрію, йдеться в сюжеті "Сегодня".

Історія Ігоря Євтушенко

"Основне моє заняття – спорт, знайти роботу, яка за графіком збігалася з тренуваннями я не можу, а в школу звернувся, вони пішли мені на зустріч", – розповідає Ігор Євтушенко.

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Для того щоб зібрати гроші на поїздку на чемпіонат світу чоловік написав оголошення в соціальних мережах, просив допомогти скинутися на квиток.

"Я навіть не знаю людини, який почав мій пост просувати. Ми зібрали 11 з половиною тисяч, хочеться стати чемпіоном світу. Україна є, Європа є". – ділиться своїми планами Ігор.

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Саме Іван Старостенко побачив пост спортсмена в соцмережах. Вніс внесок і перепостив новини. А коли дізнався про спортивні досягнення Ігоря, почав масштабну акцію підтримки.

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"Читаю його історію і розумію, що це легенда для Херсона. Не кожен двірник може поїхати на турнір, на міжнародний в Дубай. Вся країна, мої товариші з Одеси, Рівного підключилися. Думаю, він назбирає на поїздку. Не тільки на поїздку в Дубаї , а й на нове кимано круте ", – розповів Іван Старостенко.

"Ми обіцяємо йому придбати кімоно з символікою нашого міста і подарувати найближчим часом", – розповів заступник Херсонського міського голови Сергій Циганок

Ігор Євтушенко мріє завоювати світове чемпіонство. Однак на зарплату шкільного двірника – не може дозволити собі такої подорожі. Від тренерства теж невеликий прибуток.

На значну підтримку спортсмен не очікував. Приходять навіть в школу, щоб особисто передати гроші на поїздку, як ось ця жителька Херсона. Передавала гроші і уникала камер. Ігор вражений величезною підтримкою педагогів, адже більшість, говорить, його – не знають.

"Ми приєднаємося щоб ваша мрія здійснилася. І постараємося всім колективом вам допомогти", – сказала заступник директора Херсонської загальноосвітньої школи 57 Леся Пономаренко.

Клубні спортсмени сподіваються, що їх тренер – з такою підтримкою здобуде перемогу на чемпіонаті.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський нагородив п'ятикратного чемпіона Паралімпіади-2020 в Токіо Максима Крипака.

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