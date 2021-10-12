Збільшення пенсій в Україні та голодування Саакашвілі — головні новини за ніч

В Україні з 1 січня 2022 року збільшать пенсії, а Саакашвілі продовжує голодувати/Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

В Україні понад 2 тис. людей піднімуть пенсію: коли і скільки будуть платити

Уряд на позачерговому засіданні 11 жовтня підтримав рішення про встановлення з 1 січня 2022 року мінімальної пенсійної виплати на рівні не менш ніж 7800 грн. На це можуть розраховувати кожен з непрацездатних батьків, дружини (чоловіки) захисників, які загинули в зоні проведення АТО/ООС.

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З 1 січня мінімальна пенсія рідним загиблих в АТО/ООС зросте. Колаж: "Сьогодні"

Ситуація критична. У лікарнях Дніпра не залишилося місць для хворих на COVID-19

У Дніпрі переповнена реанімація ковід-відділення обласної лікарні ім. Мечникова. Хворих змушені розміщувати в коридорах. У місті відкриють додаткове відділення для хворих на ковід.

Переважно у лікарню потрапляють люди, які не вакциновані проти коронавірусу/Колаж: Сьогодні

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Голодування триває — Саакашвілі відмовився від солодкого

Третій президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який знаходиться в СІЗО Руставі, відмовився їсти мед, таким чином продовживши жорстке голодування. Раніше про те, що він скупив у місцевому тюремному магазині майже всі запаси меду, повідомив журналістам начальник Спеціальної пенітенціарної служби Ніка Цхварашвілі.

Знаменитий в'язень відмовився від меду / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Це потрібно побачити! Астронавт сфотографував Київ з космосу

Французький астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Тома Песке зробив вражаючі знімки з Міжнародної космічної станції. На цей раз він сфотографував столицю України — Київ.

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