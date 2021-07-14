Звільнення Тупицького. Верховний Суд скасував указ Зеленського

Верховний Суд скасував указ президента України Володимира Зеленського про скасування указу про призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного Суду України.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в Верховному Суді.

"Верховний Суд визнав протиправним указ президента про скасування призначення Тупицького суддею КС", – сказав співрозмовник агентства.

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Нагадаємо, 27 березня глава держави скасував укази президента-втікача Віктора Януковича про призначення суддями Конституційного Суду Олександра Тупицького і Олександра Касмініна. Зеленський зазначив, що зазначені особи можуть відправлятися на заслужений відпочинок.

Пізніше Тупицький оскаржив указ Зеленського в Верховному Суді.