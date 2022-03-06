Вже більше 11 тисяч: нові дані про втрати окупантів

Тіла та горіла техніка окупантів продовжують усіювати українську землю. Колаж "Сьогодні"
З початку розв'язаної Росією війни на українській землі загинуло вже понад 11 тисяч окупантів, а також знищено величезну кількість техніки.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 06.03 орієнтовно склали:
- особового складу – понад 11 тис. осіб;
- танків – 285 од.;
- бойових броньованих машин – 985;
- артилерійських систем -109;
- реактивних систем залпового вогню – 50;
- засобів ППО – 21;
- літаків – 44;
- вертольотів – 48;
- автомобільної техніки – 447;
- легких швидкісних катерів – 2;
- цистерн із паливом – 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4.
Військові продовжують уточнювати дані про втрати, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Зазначимо, що за вчорашній день досить багато було збито авіації супротивника: п'ять літаків та вісім вертольотів.
Протистояння російському вторгненню
У Генштабі зазначають, що противник намагається не втратити наступального потенціалу, але в ситуації, що склалася, має великі втрати в озброєнні, техніці та особовому складі. За рахунок опору всього українського народу ворога деморалізовано. Резерви російських окупантів, які надходять на доукомплектування підрозділів, мають вкрай низький морально-психологічний стан через поінформованість про реальний стан справ. Яка ситуація на фронті.
Цієї ночі окупанти нанесли авіаудар по Харкову – снаряд потрапив у багатоповерхівку. Після влучення снаряда вогонь охопив щонайменше 11 поверхів.
Тим часом радник голови ОПУ Олексій Арестович заявив, що в Україні з'являться табори для військовополонених окупантів, оскільки рахунок пішов на сотні і їх складно утримувати у в'язницях.
Агентство Bloomberg пише, що Путін припустився великої помилки, коли вирішив розпочати війну проти України – це буде йому коштувати влади.