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Вже більше 11 тисяч: нові дані про втрати окупантів

Сергій Мартинець
6 березня, 09:31
Вчорашній день особливо врожайним видався на збиті літаки та гелікоптери

Тіла та горіла техніка окупантів продовжують усіювати українську землю. Колаж "Сьогодні"

З початку розв'язаної Росією війни на українській землі загинуло вже понад 11 тисяч окупантів, а також знищено величезну кількість техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 06.03 орієнтовно склали:

  • особового складу – понад 11 тис. осіб;
  • танків – 285 од.;
  • бойових броньованих машин – 985;
  • артилерійських систем -109;
  • реактивних систем залпового вогню – 50;
  • засобів ППО – 21;
  • літаків – 44;
  • вертольотів – 48;
  • автомобільної техніки – 447;
  • легких швидкісних катерів – 2;
  • цистерн із паливом – 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4.

Військові продовжують уточнювати дані про втрати, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Зазначимо, що за вчорашній день досить багато було збито авіації супротивника: п'ять літаків та вісім вертольотів.

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Протистояння російському вторгненню

У Генштабі зазначають, що противник намагається не втратити наступального потенціалу, але в ситуації, що склалася, має великі втрати в озброєнні, техніці та особовому складі. За рахунок опору всього українського народу ворога деморалізовано. Резерви російських окупантів, які надходять на доукомплектування підрозділів, мають вкрай низький морально-психологічний стан через поінформованість про реальний стан справ. Яка ситуація на фронті.

Цієї ночі окупанти нанесли авіаудар по Харкову – снаряд потрапив у багатоповерхівку. Після влучення снаряда вогонь охопив щонайменше 11 поверхів.

Тим часом радник голови ОПУ Олексій Арестович заявив, що в Україні з'являться табори для військовополонених окупантів, оскільки рахунок пішов на сотні і їх складно утримувати у в'язницях.

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Агентство Bloomberg пише, що Путін припустився великої помилки, коли вирішив розпочати війну проти України – це буде йому коштувати влади.