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Вже готувалися до параду: в Ірпені знайшли святкову форму військових РФ

Наталія Магдик
6 березня, 14:01
Втікаючи в паніці, російські військові кидають підготовлені для свята речі

У гаражі знайдено військову форму ворога / Фото: Колаж: Сьогодні

Жителі Ірпеня у гаражі знайшли парадну форму російських окупантів. Про це повідомляє Telegram-канал Еспресо.

Раніше ми писали про те, що в Ірпені місцеві жителі помітили російських диверсантів, які переодягнулися у цивільне.

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