Вже готувалися до параду: в Ірпені знайшли святкову форму військових РФ

У гаражі знайдено військову форму ворога / Фото: Колаж: Сьогодні

Жителі Ірпеня у гаражі знайшли парадну форму російських окупантів. Про це повідомляє Telegram-канал Еспресо.

Раніше ми писали про те, що в Ірпені місцеві жителі помітили російських диверсантів, які переодягнулися у цивільне.

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Ситуація з диверсантами

25 лютого у Києві зловили двох російських диверсантів, які прийшли до 44-ї пожежної частини у формі солдатів ЗСУ та попросили переодягнутися у цивільний одяг.

Також повідомлялося, що у Києві були ліквідовані російські диверсанти, що прорвалися в Облонський район столиці. Крім того, на Троєщині було затримано 60 диверсантів.

26 лютого мер Києва заявив, що у столиці немає російських військових, але багато диверсійних груп.

Поряд зі збитим під Гостомелем вертольотом був затриманий поліцією російський диверсант.

Намагався видати себе за українця. При ньому виявлено записи та спеціальні прилади, які свідчать про те, навіщо його закинули до України.

11-й день війни в Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що ворог зазнає небачених втрат, а українська армія утримує всі ключові напрямки. Про це він сказав у своєму новому відеозверненні.

Окупанти готують другу хвилю широкомасштабного наступу, попередив секретар РНБО Олексій Данілов.

Під Миколаєвом українські силовики розгромили батальйонно-тактичну групу окупантів. Більшість її особового складу – колишні наші військові, які у 2014 році зрадили Україну та перейшли на бік РФ у Криму.

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У колоні окупантів під Харковом помітили автомобілі Росгвардії з великою кількістю щитів, кийків та захисного екіпірування для розгону демонстрацій.

Українські захисники розбили колону окупантів неподалік Ірпеня на Київщині. З усіх російських військових у колоні вижив лише один, його з пораненням доставили у військовий шпиталь у Києві.

В Україні від початку російського вторгнення до територіальної оборони вступили вже 100 тисяч людей. Після закінчення війни тероборона стане частиною системи оборони України.