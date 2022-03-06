Вже готувалися до параду: в Ірпені знайшли святкову форму військових РФ

У гаражі знайдено військову форму ворога / Фото: Колаж: Сьогодні
Жителі Ірпеня у гаражі знайшли парадну форму російських окупантів. Про це повідомляє Telegram-канал Еспресо.
Раніше ми писали про те, що в Ірпені місцеві жителі помітили російських диверсантів, які переодягнулися у цивільне.
Ситуація з диверсантами
- 25 лютого у Києві зловили двох російських диверсантів, які прийшли до 44-ї пожежної частини у формі солдатів ЗСУ та попросили переодягнутися у цивільний одяг.
- Також повідомлялося, що у Києві були ліквідовані російські диверсанти, що прорвалися в Облонський район столиці. Крім того, на Троєщині було затримано 60 диверсантів.
- 26 лютого мер Києва заявив, що у столиці немає російських військових, але багато диверсійних груп.
- Поряд зі збитим під Гостомелем вертольотом був затриманий поліцією російський диверсант.
- Намагався видати себе за українця. При ньому виявлено записи та спеціальні прилади, які свідчать про те, навіщо його закинули до України.
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