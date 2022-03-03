В аеропорту Херсона винищили гелікоптери та ППО ворога

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Російські війська, що окупували Херсон, зазнають великих втрат. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

"Херсон. Аеропорт. За попередніми даними, розбито все, що стояло, і гелікоптери, і техніку, і ППО ворога. Це не може не радувати!" – пише Кім у телеграмі.

Херсонщині через агресора загрожує екологічна катастрофа

Через російських окупантів Херсонська область опинилася на межі екологічної катастрофи. Наразі знеструмлено найбільшу в Європі птахофабрику "Чорнобаївську" (компанія "Укрлендфармінг") під обласним центром. Підвезти корми неможливо. Там 3 млн курей, яких неможливо ні годувати, ні утилізувати.

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Про це повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Понад 30 українців загинули в Херсоні від рук окупантів

У Херсоні за два дні під час наступу ворожих військ РФ загинуло понад 30 мирних жителів. Серед них – цілі сім'ї, жінки, діти, люди, які просто їхали в авто.