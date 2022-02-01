В антибіотиках немає жодного сенсу: пульмонолог розповіла, як лікуватися CОVID-хворим (відео)

Після двох років затишшя лікарі спостерігають спалах грипуна фоні епідемії COVID-19. Клінічні симптоми обох захворювань майже однакові: нежить, кашель, біль у горлі, підвищена температура. Ці симптоми часті у зимовий період. Як відрізнити де ковід, а де грип? Про це повідомляють у випуску Сьогодні.

Як розрізнити захворювання

"Для грипу є етиотропне лікування, є молекула, вона називається озельтамівір. Озельтамівір – це препарат, що впливає на вірус грипу. Якщо пацієнт хворий на грип, то цілком резонно вживати цей препарат, щоб полегшити та прискорити одужання", – розповіла лікар-пульмонолог Світлана Гук.

А ось ефективного противірусного, щоб лікувати від коронавірусної хвороби, ще не існує. Хворим лікарі радять сон, відпочинок та легку здорову їжу, а також вітаміни.

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Потрібно бути дуже уважним

Незважаючи на те, що ковід, спричинений штамом омікрон, переноситься легше, фахівці радять бути уважними до свого самопочуття. Зловживати ліками лікар категорично не радить. Міжнародні дослідження свідчать, що максимум 15% хворих потребують препаратів.

Чи потрібні антибіотики?

Багато лікарів, на жаль, досі призначають антибіотики пацієнтам із коронавірусом, але в цьому немає жодного сенсу.

"Пацієнти самі повинні запитати лікаря: "Навіщо ви мені це призначили?" Якщо лікар скаже, що у вас є ознаки бактеріальної інфекції, то немає питань. Якщо це просто підстрахуватися або щоб пацієнти не турбували, не смикали, це безглуздо і досить небезпечно", – додала Світлана Гук.

"Запитай у лікаря"

Фонд Ріната Ахметова продовжує запрошувати експертів, які розповідають українцям про лікування та профілактику коронавірусної хвороби. Пульмонолог Світлана Гук – одна з них.

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"Запитай у лікаря" – це частина проєкту "Боротьба з ковідом в Україні". Рінат Ахметов виділив близько 500 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом. Завдяки цьому Фонд допоміг вижити близько 1,5 мільйона людей", – сказав представник Фонду Ріната Ахметова Володимир Капустін.

Загалом за 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 мільйонам людей.

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