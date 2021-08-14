У Білорусі частково заблокували найпопулярніші соцмережі – ЗМІ

У Білорусі влада заблокувала соціальні мережі і YouTube, але частково. Під блокування серед іншого потрапили найбільш відвідувані ресурси: Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, а також російські "ВКонтакте" і "Одноклассники".



"Моніторингові сервіси, що стежать за інтернет-цензурою в Білорусі, повідомляють, що домени популярних соцмереж внесені до реєстру для блокування на території країни", – йдеться в дописі Telegram-каналу Ateo Breaking.

Із чого все почалося

12 серпня в реєстр блокування внесли два акаунти в TikTok. Як повідомляє "За BYnet", неможливо заблокувати окремі акаунти – провайдери змушені обмежити доступ до всього домену.

Пізніше, за даними Telegram-каналів, під блокування потрапили "Одноклассники" та Instagram.

"Річ ось у чому – немає надійної технології, яка вміє блокувати окремі сторінки або канали в соцмережах і месенджерах і водночас не вбиває половину решти інтернету. Тому в провайдерів вибір – заблокувати всі соціальні мережі або просто зневажити. Це не означає, що завтра ці соцмережі раптом не виявляться заблокованими в Білорусі. Адже "вимикачі" все ще в руках любителів забороняти. Але просто зараз ці соцмережі працюють, і внесення в реєстр окремих записів на це ніяк не впливає", – пояснили в "За BYnet".

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Нагадаємо, 12 серпня дівчина білоруського опозиціонера Віталія Шишова Божена Жолудь звернулася в українську поліцію із заявою, в якій попросила надати їй охорону. Активіста знайшли повішеним 3 серпня – підозрюють, що Шишов був убитий і це спробували видати за самогубство.

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