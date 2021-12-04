Український гелікоптер "порушив" кордони з Білоруссю? У ДПСУ відповіли на звинувачення

Український гелікоптер нібито порушив кордони Білорусі / Фото: Колаж: Сьогодні

У Білорусі заявили, нібито українські пілоти порушили їхній кордон під час навчань. За словами білоруських прикордонників, це сталося в районі пункту пропуску "Нова Рудня" в обід 4 грудня. ДПСУ вже відповіла на ці звинувачення – інформація виявилася брехнею.

Про це повідомили у Державному прикордонному комітеті Білорусі.

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Що заявили у Білорусі?

"У районі пункту пропуску "Нова Рудня" Мозирського прикордонного загону зафіксовано порушення повітряного простору Республіки Білорусь з боку України", – йдеться у публікації.

Пресслужба зазначила, нібито український військовий гелікоптер Мі-8 на висоті близько 100 м перетнув державний кордон та залетів на глибину до 1 км на територію Білорусі.

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Білорусь уже зв'язалася щодо цього з українськими представниками.

Українська сторона спростувала фейк

Українська сторона стверджує, що порушення кордону із Білоруссю не було.

Помічник голови ДПСУ Андрій Демченко у коментарі "Українській правді" нагадав, що з 23 листопада на кордоні з Білоруссю триває спільна спеціальна прикордонна операція "Полісся". У рамках операції використовують авіацію та безпілотники, але факту перетину кордону з Білоруссю не було.

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"В охороні і моніторингу кордону активно використовується авіація, однак те, що заявила сьогодні білоруська сторона про порушення повітряного простору, – не відповідає дійсності", – сказав він.

Білорусь разом із РФ підтягне війська до України

Білорусь планує провести військові навчання разом із основним стратегічним союзником – Росією. Міністр оборони РБ Віктор Хренін заявив, що нинішні навчання присвячені "прикриттю" південних кордонів, тобто кордонів з Україною.

В Україні вже відреагували на погрози. У Верховній Раді 3 грудня чекали на міністра оборони Олексія Резнікова з доповіддю про ситуацію на українському кордоні.