У лікарнях Одеси немає місць для важкохворих на коронавірус — волонтерка

Ситуація з коронавірусом в Одесі погіршується/Колаж: Сьогодні
В Одесі тяжкохворих з COVID-19 не приймають в лікарні. Водночас в Харкові хворі на коронавірус заповнили половину місць в лікарні.
Про це повідомила волонтерка Катерина Ножевнікова.
Місця в лікарнях
"Зараз місць в реанімаціях для важких пацієнтів немає. ШВЛ є в табличках звітних за даними стаціонарів, а місць немає", — зазначила Ножевнікова.
Волонтерка звернулася до відповідальних за місця департаментів, головних лікарів, чергових лікарів приймальних відділень і просить не повторювати помилок минулого року і не спотворювати дані.
Сумні ситуації
Катерина Ножевнікова поділилася кількома ситуаціями, які пов'язані з проблемами через госпіталізацію хворих людей.
"Пацієнт 83 (немає нирки, онкологія в ремісії) не щеплений. Ковід підтверджений. З симптомів — віднялися ноги. Жодного з факторів для госпіталізації з наказу МОЗ немає, сатурація в нормі. Але ноги віднялися. Родичі покаталися з дідом по всіх ковід-стаціонарах — ніде не взяли. У звичайну "неврологію" не можна — ковід. І в "ковід" не можна — немає ковід-симптомів. Лікуйтеся як хочете", — розповідає волонтер.
Крім цього, є випадки, коли від коронавірусу помирає кілька членів сім'ї практично одночасно.
"Сім'я: батько, мати, два сини (батьками за 80, синам за 50) всі невакциновані. Потрапляють в стаціонар. Мама помирає через 4 дні. Один з братів забирає інших зі стаціонару. До вечора насилу я брата влаштовую в інший стаціонар (сатурація 70). Сьогодні й він помер. У тата теж стан важкий", — зазначила Ножевнікова.
Симптоми коронавірусу
За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, COVID-19 впливає на різні групи людей в різному ступені. У більшості інфікованих хвороба протікає в легкій або середній формі важкості, і їм не потрібна госпіталізація.
Часто спостерігаються такі симптоми:
- підвищена температура;
- кашель;
- стомлюваність;
- втрата нюху і смакових відчуттів.
У деяких інфікованих можуть також спостерігатися:
- біль в горлі;
- головний біль;
- різні інші больові відчуття;
- діарея;
- висип на шкірі або зміна кольору шкіри на пальцях рук або ніг;
- почервоніння або подразнення очей.
Симптоми тяжкої форми захворювання:
- утруднене дихання або задишка;
- порушення мови, рухових функцій або сплутаність свідомості;
- біль в грудній клітці.
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