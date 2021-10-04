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У лікарнях Одеси немає місць для важкохворих на коронавірус — волонтерка

Володимир Козир
4 жовтня, 03:44
У лікарні з COVID-19 потрапляють цілі сім'ї

Ситуація з коронавірусом в Одесі погіршується/Колаж: Сьогодні

В Одесі тяжкохворих з COVID-19 не приймають в лікарні. Водночас в Харкові хворі на коронавірус заповнили половину місць в лікарні.

Про це повідомила волонтерка Катерина Ножевнікова.

Місця в лікарнях

"Зараз місць в реанімаціях для важких пацієнтів немає. ШВЛ є в табличках звітних за даними стаціонарів, а місць немає", — зазначила Ножевнікова.

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Волонтерка звернулася до відповідальних за місця департаментів, головних лікарів, чергових лікарів приймальних відділень і просить не повторювати помилок минулого року і не спотворювати дані.

Сумні ситуації

Катерина Ножевнікова поділилася кількома ситуаціями, які пов'язані з проблемами через госпіталізацію хворих людей.

"Пацієнт 83 (немає нирки, онкологія в ремісії) не щеплений. Ковід підтверджений. З симптомів — віднялися ноги. Жодного з факторів для госпіталізації з наказу МОЗ немає, сатурація в нормі. Але ноги віднялися. Родичі покаталися з дідом по всіх ковід-стаціонарах — ніде не взяли. У звичайну "неврологію" не можна — ковід. І в "ковід" не можна — немає ковід-симптомів. Лікуйтеся як хочете", — розповідає волонтер.

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Крім цього, є випадки, коли від коронавірусу помирає кілька членів сім'ї практично одночасно.

"Сім'я: батько, мати, два сини (батьками за 80, синам за 50) всі невакциновані. Потрапляють в стаціонар. Мама помирає через 4 дні. Один з братів забирає інших зі стаціонару. До вечора насилу я брата влаштовую в інший стаціонар (сатурація 70). Сьогодні й він помер. У тата теж стан важкий", — зазначила Ножевнікова.

Симптоми коронавірусу

За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, COVID-19 впливає на різні групи людей в різному ступені. У більшості інфікованих хвороба протікає в легкій або середній формі важкості, і їм не потрібна госпіталізація.

Часто спостерігаються такі симптоми:

  • підвищена температура;
  • кашель;
  • стомлюваність;
  • втрата нюху і смакових відчуттів.

У деяких інфікованих можуть також спостерігатися:

  • біль в горлі;
  • головний біль;
  • різні інші больові відчуття;
  • діарея;
  • висип на шкірі або зміна кольору шкіри на пальцях рук або ніг;
  • почервоніння або подразнення очей.

Симптоми тяжкої форми захворювання:

  • утруднене дихання або задишка;
  • порушення мови, рухових функцій або сплутаність свідомості;
  • біль в грудній клітці.

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