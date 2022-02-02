У лікарнях закінчуються місця, а хворих дедалі більше: яка ситуація з COVID-19 в Україні

В Україні збільшуються показники захворювання на вірус / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні розпочався черговий спалах СOVID-19. Тільки минулої доби зафіксували 35 014 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Читайте докладніше у матеріалі "Сьогодні" про ситуацію з захворюваністю.

Останні дані

Минулої доби:

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госпіталізовано – 4 314 осіб;

летальних наслідків – 204;

одужало – 9 894 особи.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 4 130 277 осіб;

одужало – 3 641 474 особи;

летальних наслідків – 100 599;

проведено ПЛР-тестування – 18 206 854.

Вакцинація в Україні

За добу 74 592 особи були вакциновані проти COVID-19. Першу дозу отримали 25 177 осіб, другу дозу – 27 248 осіб, додаткову дозу отримали 717 осіб, бустерну дозу – 21 450 осіб.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 15 373 130 осіб, з них отримали першу дозу – 15 373 128 осіб, отримали дві дози – 14 672 260 осіб, отримали додаткову дозу – 17 892 особи, бустерну дозу – 377 548 осіб. Загалом проведено 30 440 828 щеплень.

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Як діти переносять омікрон

Станом на кінець січня в Україні діти становили 6,2% серед усіх хворих на COVID-19. А найнебезпечніший штам для дітей – омікрон. Про це розповів голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

В порівнянні з іншими варіантами омікрон відрізняється більш високою швидкістю розповсюдження. До того ж, відзначається тяжкий перебіг захворювання у дітей.

"І омікрон має набагато гіршу річ, ніж попередні варіанти: на омікрон дуже важко хворіють діти, чого (раніше — Ред.) не було — за тих штамів діти практично не хворіли. Але сьогодні діти, на жаль, дуже важко переносять омікрон", – сказав Радуцький.

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Він додав, що такі дані підтверджує статистика з заповненістю стаціонарів.

У чому причина щоденних COVID-рекордів в Україні

Ситуація з коронавірусом контрольована на рівні всіх областей України, незважаючи на те, що кожен день у країні фіксують антирекорди за кількістю нових випадків. До того ж, різні COVID-штами циркулюють паралельно один з одним. Про це розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Кузін зазначив, що в країні поки ще контрольована ситуація з COVID-показниками.

"Якщо ми подивимося, то це міксування: частина дельта, частина омікрон. Також активно приєднався грип, який почали фіксувати на початку січня 2022 року. Це такий мікс із трьох інфекцій. Йдеться про циркуляцію різних штамів, які циркулюють паралельно один з одним", – розповів представник МОЗ.

За словами Кузіна, завантаженість ліжок у медзакладах дорослими інфікованими становить 34%. Дитяча захворюваність дещо вища – це близько 50%.

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